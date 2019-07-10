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В парке Львова нашли пакет с 11 боевыми гранатами

На месте работает полиция.

В парке Львова нашли пакет с 11 боевыми гранатами
Архивное фото
Фото: kremenchug.ua

Во Львове в парке "Песочные озера" на улице Гордынских обнаружили пакет с 11 боевыми гранатами.

Об этом сообщила пресс-служба департамента гражданской защиты Львовской облгосадминистрации в Фейсбуке.

Отмечается, что в пакете были три гранаты Ф-1 и восемь РГД-5. Их нашли в озере на территории парка. Место обнаружения боеприпасов до их изъятия и обезвреживания находится под охраной наряда Национальной полиции.

Парк "Песчаные озера" - место отдыха жителей микрорайона с населением около 15 тыс. жителей.

Напомним, в Днепре задержали женщину, которая продавала боевые гранаты в подземном переходе.

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