В парке Львова нашли пакет с 11 боевыми гранатами

Во Львове в парке "Песочные озера" на улице Гордынских обнаружили пакет с 11 боевыми гранатами.

Об этом сообщила пресс-служба департамента гражданской защиты Львовской облгосадминистрации в Фейсбуке.

Отмечается, что в пакете были три гранаты Ф-1 и восемь РГД-5. Их нашли в озере на территории парка. Место обнаружения боеприпасов до их изъятия и обезвреживания находится под охраной наряда Национальной полиции.

Парк "Песчаные озера" - место отдыха жителей микрорайона с населением около 15 тыс. жителей.

Напомним, в Днепре задержали женщину, которая продавала боевые гранаты в подземном переходе.