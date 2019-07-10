38 человек разместились у родственников, 1 в общежитии, 10 человек остались в палаточном городке.

Жители, которых вчера эвакуировали из аварийного дома в Лисичанске в Луганской области на ул. Гора Попова, 15 начали возвращаться в свои квартиры. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Фото: dsns.gov.ua

"По состоянию на 7 ч. 10 июля в свои квартиры вернулись 12 человек (из них 5 детей), 38 человек (из них 10 детей) разместились у родственников и 1 в общежитии. В палаточном городке ГСЧС остаются 10 человек (из них 7 детей)", - говорится в сообщении, ГосЧС в среду утром.

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Напомним, в доме в Лисичанске просело перекрытие между этажами (дом на 39 квартир, 1944 года застройки, с 2012 года признан аварийным). Спасатели эвакуировали из дома 60 человек, в числе и 22 ребенка. Рядом с аварийным домом развернули палаточный городок - две армейские палатки и пункт питания. Вчера здесь также дежурило около 30 представителей власти, включая медиков и психологов, а также 6 единиц техники.