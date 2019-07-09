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Экспертиза установила самовозгорание мусора на Грибовицкой свалке под Львовом в 2016

Эксплуатация полигона КП "Збыранка" осуществлялась с нарушением требований пожарной безопасности.

Экспертиза установила самовозгорание мусора на Грибовицкой свалке под Львовом в 2016
Фото: EPA/UPG

Экспертиза установила, что пожар на полигоне твердых бытовых отходов на территории львовского КП "Збыранка" в селе Большие Грибовичи (Львовская область) в 2016 году произошел вследствие самовозгорания ТБО.

Об этом говорится в материалах расследования, передают Українськi Новини.

В рамках расследования дела была проведена комплексная комиссионная экспертиза, которую провели 4 эксперта Харьковского института судебных экспертиз имени профессора Бокариуса.

При этом данных о том, что имел место поджог или возгорание произошло вследствие других сторонних факторов, экспертиза не установила.

Также установлено, что эксплуатация полигона чиновниками львовского КП "Збыранка" осуществлялась с нарушением требований пожарной безопасности.

Напомним, 30 мая 2016 года на городской свалке возле села Грибовичи под Львовом сошел оползень мусора объемом более 100 тыс. кубометров. В результате под завалом оказалось четыре человека. 31 мая были найдены тела трех спасателей, четвертый - сотрудник местного коммунального предприятия - числится пропавшим без вести.

После этой трагедии Львову запретили вывозить мусор на свалку в Грибовичах. Из-за сложившейся ситуации город оказался на грани экологической катастрофы.

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