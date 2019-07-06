Зеленский пообещал Садовому, что СБУ проведет расследование "мусорной блокады" Львова

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал львовскому мэру Андрею Садовому, что СБУ проведет расследование «мусорной блокады» города в 2016-2017 годах. Об этом глава государства заявил во Львове во время представления нового главы ЛОГА, передает УНИАН.

Садовый призвал Зеленского провести реальное расследование по факту поджога Грибовицкой свалки и последующей «мусорной блокады» Львова.

«Поэтому мы и привезли председателя Службы безопасности Украины. Мы хотим услышать конкретные фамилии людей, исполнителей, исполнительной власти, местных властей, которые способствовали этому давлению. Если можно услышать ответы на эти вопросы, то мы займемся этими людьми », - сказал Зеленский.

После чего руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан отметил, что заявлений Садового о давлении со стороны бывшего главы государства Петра Порошенко достаточно для открытия уголовного производства.

«Все заявления, которые озвучил господин Садовый, можно считать заявлением о преступлении, - это экологическая безопасность государства, это безопасность целого города. Такое заявление о преступлении нужно внести в Единый государственный реестр, и, я думаю, что Служба безопасности обязана эффективно расследовать, кто давал команду, кому давали команду, как выполняли, как блокировали, какие подразделения были задействованы. Соответствующих должностных лиц, если имело место нарушение трудовой дисциплины, на основании этих данных уволить, а кто непосредственно незаконные указания выполнял, их надо привлечь к ответственности», - сказал Богдан.

В то же время Садовый заявил, что в случае открытия уголовного производства, он и городской совет предоставят правоохранителям все необходимые документы.

Напомним, мусорный кризис во Львове начался в 2016 году из-за закрытия Грибовицкой свалки - единственного легального места для вывоза мусора из Львова и близлежащих сел. Это произошло после масштабного пожара и сдвига мусора, в результате чего погибли четыре человека - трое сотрудников ГосЧС и эколог, тело которого так и не нашли.

Некоторое время мусор из города не вывозили, другие полигоны страны отказывались принимать твердые бытовые отходы из Львова. Садовый обвинил в мусорной блокаде центральную власть.

Летом 2017 года горсовет под давлением центральной власти вынужден был передать обязанности вывоза и захоронения мусора с доплатой Львовской ОГА.

В начале июля 2019 Львовская мэрия после того, как Порошенко и Синютка покинули свои должности, вернула себе функцию вывоза и захоронения мусора.