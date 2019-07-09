На киевской Троещине открыли новый пляж

Всего для киевлян и гостей столицы работает 14 муниципальных пляжей и 18 зон отдыха.

Сегодня, 9 июля в столичном спальном районе Троещина открыли новый пляж. Об этом сообщает пресс-центр КГГА со ссылкой на заместителя мэра Петра Пантелеева.

В результате ремонтных работ акваторию пляжа увеличили до 1,7 га, завезли песок, расчистили дно, построили туалет, детскую и спортивную площадки, а также другие элементы инфраструктуры. «Мы открываем новый пляж для жителей Троещины. Раньше это была зона отдыха, пользовалась большой популярностью. Поэтому логичным было решение превратить эту зону отдыха в настоящий благоустроенный пляж», - сказал Пантелеев.

Кроме того, на пляже обустроили дорожки для людей старшего возраста и людей с инвалидностью, а также специальное место для пикников. Отмечается, что на этом пляже без выходных дежурят спасатели.

По словам заместителя главы КГГА, ежедневно здесь отдыхают 15 тыс. человек и главное, чтобы этот отдых был безопасным и комфортным.

Всего для киевлян и гостей столицы работает 14 муниципальных пляжей и 18 зон отдыха.

Напомним, в этом году восемь столичных пляжей получили экологические сертификаты - международную награду «Голубой флаг». Среди них, семь муниципальных пляжей: «Радуга», «Венеция», «Галерный» и «Молодежный», «Детский», «Золотой» и «Пуща-Водица».