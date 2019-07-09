Зеленский уволил трех глав райадминистраций Киева

Президент Владимир Зеленский уволил глав Голосеевской, Святошинской и Соломенской районных государственных администраций в Киеве. Об этом свидетельствуют распоряжения президента №76-78.

С должности главы Голосеевской райадминистрации был уволен Александр Настасенко, Святошинской – Владимир Каретко, Соломенской – Игорь Довбань.

Главы райадминистраций были уволены в связи с завершением срока полномочий президента Петра Порошенко, который их назначил.

Напомним, 8 июля Владимир Зеленский уволил глав четырех районных государственных администраций в Донецкой и Львовской областях. Причиной увольнения также указано истечение срока полномочий предыдущего президента.