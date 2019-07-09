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Бессмертный вернулся в политическую подгруппу ТКГ

Зеленский отказался от услуг Моцика.

Бессмертный вернулся в политическую подгруппу ТКГ
Роман Бессмертный
Фото: bezsmertnyi.org

Президент Владимир Зеленский уполномочил Романа Бессмертного представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы.

Об этом говорится в указе №504/2019 от 9 июля.

Бывший посол Украины в США Александр Моцик, который был представителем Украины в этой подгруппе, освобожден от обязанностей.

Роман Бессмертный - народный депутат II, III, IV и V созывов, с 1997 до 2002 года был постоянным представителем президента Леонида Кучмы (сейчас - глава делегации Украины в ТКГ) в Верховной Раде. В феврале 2005 года стал вице-премьер-министром Украины по вопросам административно-территориальной реформы, но со скандалом ушел с этой должности уже в июле, после чего сконцентрировался на партийном строительстве в "Нашей Украине".

Позже работал на должности заместителя главы секретариата президента Украины (2007-2008 годы), а в первый год президентства Виктора Януковича - послом в Беларуси.

В 2015-2016 годах Бессмертный уже был представителем Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Он покинул должность из-за разногласий с тогдашним президентом Петром Порошенко.

Напомним, что представлять Украину в подгруппе по безопасности уполномочен Богдан Бондарь (замкомандующего Операции объединенных сил), в социально-экономичной подгруппе - Игорь Веремий (бывший замминистра экономики), в гуманитарной подгруппе - Валерия Лутковская (экс-омбудсмен).

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