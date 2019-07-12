В "Слуге народа" наметились разногласия из-за идеологии

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков не считает, что политическая сила должна исповедовать идеологию либертарианства. Ранее идеолог партии Руслан Стефанчук называл "Слугу народа" либертарианской.
Об этом Разумков заявил в интервью LB.ua.
"Я с Русланом не до конца согласен. Есть подходы, есть ценностный базис. Либертарианство направлено на фактически полное устранение государства. Если мы с экономической точки зрения говорим, то надо изучать не историю либертарианства, а историю свободной экономики и свободного ведения бизнеса. Если мы начнем упираться в идеологию, мы не сможем построить правильную структуру. Мы не можем пойти по пути либертарианства, если это относится к социальной сфере, это невозможно на сегодняшний день", - сказал Разумков.
Напомним, идеолог партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук в интервью LB.ua заявлял, что политическая сила является либертарианской.