В "Слуге народа" наметились разногласия из-за идеологии

Разумков не согласен со Стефанчуком в том, что идеология партии либертарианская

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков не считает, что политическая сила должна исповедовать идеологию либертарианства. Ранее идеолог партии Руслан Стефанчук называл "Слугу народа" либертарианской.

Об этом Разумков заявил в интервью LB.ua.

"Я с Русланом не до конца согласен. Есть подходы, есть ценностный базис. Либертарианство направлено на фактически полное устранение государства. Если мы с экономической точки зрения говорим, то надо изучать не историю либертарианства, а историю свободной экономики и свободного ведения бизнеса. Если мы начнем упираться в идеологию, мы не сможем построить правильную структуру. Мы не можем пойти по пути либертарианства, если это относится к социальной сфере, это невозможно на сегодняшний день", - сказал Разумков.

Напомним, идеолог партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук в интервью LB.ua заявлял, что политическая сила является либертарианской.