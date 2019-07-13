Новый начальник СБУ на Закарпатье запретил сотрудникам джинсы и бороды
Новый начальник СБУ на Закарпатье запретил сотрудникам джинсы и бороды
Совладелец клиники "Борис" объявлен Интерполом в международный розыск
Совладелец клиники "Борис" объявлен Интерполом в международный розыск
ГБР вызвало Порошенко на допрос (обновлено)
ГБР вызвало Порошенко на допрос (обновлено)
Дмитрий Разумков: "Наш электорат - 30% плюс, полученные в первом туре"
Дмитрий Разумков: "Наш электорат - 30% плюс, полученные в первом туре"
Экс-глава Минздрава Крыма вышел из СИЗО под домашний арест
Экс-глава Минздрава Крыма вышел из СИЗО под домашний арест
Зеленский позвонил Кличко из Днепра и потребовал вернуть долги за трамваи
Зеленский позвонил Кличко из Днепра и потребовал вернуть долги за трамваи
В "Слуге народа" наметились разногласия из-за идеологии
В "Слуге народа" наметились разногласия из-за идеологии
Зеленский счел Реву, Омеляна и Супрун ненужными министрами
Зеленский счел Реву, Омеляна и Супрун ненужными министрами
Житель Тетиева, назвавший мэра гандоном, доказал в суде, что сравнивал его с фантастом Ивом Гандоном
Житель Тетиева, назвавший мэра гандоном, доказал в суде, что сравнивал его с фантастом Ивом Гандоном
ГлавнаяПолитика

Российского телеведущего Малахова внесли в базу "Миротворца"

12 июля Малахов вел несостоявшейся телемост между Россией и Украиной. 

Российского телеведущего Малахова внесли в базу "Миротворца"
Фото: скриншот

Российский телеведущий Андрей Малахов попал в базу украинского сайта "Миротворец" после программы "Надо поговорить", которая должна была выйти совместно с украинским телеканалом "NewsOne".

Данные о Малахове размещены в разделе "Чистилище".

"Сознательное участие в информационно-пропагандистской провокации России (страна-агрессор) – так называемый телемост между Россией и Украиной "Надо поговорить", организованный антиукраинским пропагандистским каналом "Россия 1", – говорится на сайте. 

Напомним, транслировать телемост с российским каналом в Украине планировал телеканал "NewsOne", однако отменил показ из-за "прямых угроз" и протестов националистических организаций. Сейчас в отношении телеканала открыты уголовные производства Генпрокуратуры.

12 июля программа вышла на канале "Россия-1".

В студию пришли деятели искусства, в частности советский и российский актер, режиссер Владимир Меньшов, украинская киноактриса Лидия Чащина, российская актриса Маргарита Шубина, которая снималась в украинском сериале "Сваты".

С украинской стороны по Skype-связи включались украинский продюсер Юрий Фалеса, участники юмористического дуэта "Кролики" Владимир Моисеенко и Владимир Данилец и руководитель Киевского драматургического театра "Браво" Любовь Титаренко, которая заявила, что "в Украине продолжается гражданская война".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также