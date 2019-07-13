Российского телеведущего Малахова внесли в базу "Миротворца"

12 июля Малахов вел несостоявшейся телемост между Россией и Украиной.

Российский телеведущий Андрей Малахов попал в базу украинского сайта "Миротворец" после программы "Надо поговорить", которая должна была выйти совместно с украинским телеканалом "NewsOne".

Данные о Малахове размещены в разделе "Чистилище".

"Сознательное участие в информационно-пропагандистской провокации России (страна-агрессор) – так называемый телемост между Россией и Украиной "Надо поговорить", организованный антиукраинским пропагандистским каналом "Россия 1", – говорится на сайте.

Напомним, транслировать телемост с российским каналом в Украине планировал телеканал "NewsOne", однако отменил показ из-за "прямых угроз" и протестов националистических организаций. Сейчас в отношении телеканала открыты уголовные производства Генпрокуратуры.

12 июля программа вышла на канале "Россия-1".

В студию пришли деятели искусства, в частности советский и российский актер, режиссер Владимир Меньшов, украинская киноактриса Лидия Чащина, российская актриса Маргарита Шубина, которая снималась в украинском сериале "Сваты".

С украинской стороны по Skype-связи включались украинский продюсер Юрий Фалеса, участники юмористического дуэта "Кролики" Владимир Моисеенко и Владимир Данилец и руководитель Киевского драматургического театра "Браво" Любовь Титаренко, которая заявила, что "в Украине продолжается гражданская война".