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Нардеп Маткивский, против которого итальянский суд попросил открыть дело, вернулся в Украину

Консулам пришлось рассмотреть много вариантов "где переходить границу".

Нардеп Маткивский, против которого итальянский суд попросил открыть дело, вернулся в Украину
Фото: nkontrol.org.ua

Народный депутат Украины Богдан Маткивский, который был непосредственным руководителем нацгвардейца Виталия Маркива во время событий у горы Карачун на Донбассе в 2014 году и против которого в Италии хотят открытия дело за соучастие в убийстве итальянского фотографа Андреа Роккелли, вылетел в Украину. Об этом сообщил посол Украины в Италии Евгений Перелыгин.

«Господин Богдан вчера с целью поддержки Виталия присутствовал на суде, никоим образом не продемонстрировал волнения или любого беспокойства за такое бессмысленное решение и сегодня уже вернулся в родную Украину», - написал дипломат в Facebook.

Он добавил, что пришлось рассмотреть много вариантов где «переходить границу», но в конце концов в сопровождении консулов на рассвете Маткивский прошел все формальности в аэропорту Бергамо и вылетел в Киев.

Ранее сообщалось, что суд итальянского города Павия решил направить в римскую прокуратуру представление об открытии дела против народного депутата Богдана Маткивского за соучастие в убийстве итальянского фотографа Андреа Роккелли.

12 июля павийский суд признал Виталия Маркива виновным в убийстве итальянского фотографа под Славянском в 2014 году и приговорил украинского нацгвардейца Маркива к 24 годам заключения. Прокуроры просили признать Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения, адвокаты настаивали на освобождении украинца из-за недостатка улик.

Маркива задержали в Италии летом 2017 года. В 2019 году 6 июля в Италии начался судебный процесс.

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