Дмитрий Разумков: "Наш электорат - 30% плюс, полученные в первом туре"
Дмитрий Разумков: "Наш электорат - 30% плюс, полученные в первом туре"
В "Слуге народа" наметились разногласия из-за идеологии
В "Слуге народа" наметились разногласия из-за идеологии
В здание телеканала 112 в Киеве выстрелили из гранатомета (обновлено)
В здание телеканала 112 в Киеве выстрелили из гранатомета (обновлено)
Крупнейший в России биатлонный центр лишили лицензии из-за запрета на стрельбища в черте города
Крупнейший в России биатлонный центр лишили лицензии из-за запрета на стрельбища в черте города
Зеленский счел Реву, Омеляна и Супрун ненужными министрами
Зеленский счел Реву, Омеляна и Супрун ненужными министрами
У деда, внуки которого погибли при взрыве, во дворе нашли склад боеприпасов времен Второй мировой
У деда, внуки которого погибли при взрыве, во дворе нашли склад боеприпасов времен Второй мировой
Житель Тетиева, назвавший мэра гандоном, доказал в суде, что сравнивал его с фантастом Ивом Гандоном
Житель Тетиева, назвавший мэра гандоном, доказал в суде, что сравнивал его с фантастом Ивом Гандоном
Зеленский позвонил Кличко из Днепра и потребовал вернуть долги за трамваи
Зеленский позвонил Кличко из Днепра и потребовал вернуть долги за трамваи
Главой Херсонской области назначен бывший замминистра обороны Юрий Гусев
Главой Херсонской области назначен бывший замминистра обороны Юрий Гусев
ГлавнаяПолитика

Facebook заблокировал страницу "Книги памяти павших за Украину"

Содержание некоторых сообщений якобы нарушило стандарты соцсети.

Социальная сеть Facebook заблокировала страницу мемориального интернет-проекта "Книга памяти павших за Украину" (Memorybook.org.ua).

Об этом сообщила представительница проекта Светлана Выговская в фейсбуке.

"В течение продолжительного времени вела страницу Книги памяти погибших за Украину в фейсбуке. Каждое утро мы напоминали Украине и украинцам, ценой жизни каких героев мы все еще Украина. Сегодня Facebook эту страницу полностью заблокировал", - написала она.

Перед блокировкой администрация соцсети прислала четыре предупреждения о том, что содержание некоторых сообщений якобы нарушает стандарты Facebook.

"Мы приняли решение. Мы не будем удалять и не будем проверять на соответствие каких бы то ни было вымышленных стандартов ни один из размещенных на нашей Facebook-странице текстовый или медийный материал о героях, погибших за Украину. Нам нечего скрывать и ретушировать", - говорится в твиттере Книги, который не заблокирован.

Книга памяти погибших за Украину при поддержке национального военно-исторического музея Украины ведет реестр боевых и небоевых потерь, которые Украина в российско-украинской войне.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также