Facebook заблокировал страницу "Книги памяти павших за Украину"

Социальная сеть Facebook заблокировала страницу мемориального интернет-проекта "Книга памяти павших за Украину" (Memorybook.org.ua).

Об этом сообщила представительница проекта Светлана Выговская в фейсбуке.

"В течение продолжительного времени вела страницу Книги памяти погибших за Украину в фейсбуке. Каждое утро мы напоминали Украине и украинцам, ценой жизни каких героев мы все еще Украина. Сегодня Facebook эту страницу полностью заблокировал", - написала она.

Перед блокировкой администрация соцсети прислала четыре предупреждения о том, что содержание некоторых сообщений якобы нарушает стандарты Facebook.

"Мы приняли решение. Мы не будем удалять и не будем проверять на соответствие каких бы то ни было вымышленных стандартов ни один из размещенных на нашей Facebook-странице текстовый или медийный материал о героях, погибших за Украину. Нам нечего скрывать и ретушировать", - говорится в твиттере Книги, который не заблокирован.

Книга памяти погибших за Украину при поддержке национального военно-исторического музея Украины ведет реестр боевых и небоевых потерь, которые Украина в российско-украинской войне.