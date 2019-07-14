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С начала дня на Донбассе произошло восемь обстрелов, без потерь

Возле Крымского и Новолуганского стреляли из минометов.

С начала дня на Донбассе произошло восемь обстрелов, без потерь
Фото: facebook.com/ato.news

С начала дня в районе боевых действий на Донбассе произошло восемь обстрелов. Украинская армия не понесла потерь.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра Операции объединенных сил.

Боевики стреляли возле Широкино (стрелковое оружие), Новотроицкого (станковый противотанковый гранатомет, пулемет, стрелковое оружие), Богдановки (гранатометы, пулемет, стрелковое оружие), Крымского (миномет калибра 82 мм, ручной противотанковый гранатомет, вооружение БМП, пулемет, стрелковое оружие), Зайцево (автоматический гранатомет, стрелковое оружие), Новолуганского (минометы калибра 82 мм, автоматический гранатомет).

"Вследствие вражеских обстрелов потери с нашей стороны не зафиксированы. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сводке.

Напомним, 13 июля на Донбассе было 15 обстрелов, двое военных получили ранения.

12 июля боевики 24 раза обстреляли позиции ООС, один военный был ранен и еще один травмирован.

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