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В Сумской области упал вертолет, пилот погиб

Причины аварии не сообщаются.

Фото: dsns.gov.ua

В Сумской области упал вертолет. Об этом сообщили в ГосЧС.

Авария произошла в воскресенье, 14 июля, около 15 часов.

"К ГосЧС поступила информация о том, что вблизи села Яблочное Великописаривского района во время проведения работ по опрыскиванию полей произошло падение вертолета МИ-2 ", - говорится в сообщении.

В результате аварии погиб пилот. Причины падения вертолета выясняются.

Напомним, на прошлой недели в Полтавской области разбился легкомоторный самолет. На борту было двое местных мужчин. Пилот погиб.

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