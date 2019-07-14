В Сумской области упал вертолет. Об этом сообщили в ГосЧС.
Авария произошла в воскресенье, 14 июля, около 15 часов.
"К ГосЧС поступила информация о том, что вблизи села Яблочное Великописаривского района во время проведения работ по опрыскиванию полей произошло падение вертолета МИ-2 ", - говорится в сообщении.
В результате аварии погиб пилот. Причины падения вертолета выясняются.
Напомним, на прошлой недели в Полтавской области разбился легкомоторный самолет. На борту было двое местных мужчин. Пилот погиб.