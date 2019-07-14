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Пять человек пострадали в результате столкновения "Тойоты" с "ВАЗом" в Полтавской области

Пассажирка "ВАЗа" умерла через несколько часов в больнице, ее 12-летняя дочь в тяжелом состоянии в реанимации.

В Полтавской области в результате столкновения автомобилей "Тойота Королла" и "ВАЗ-21099" пострадали четыре человека, еще один - погиб. Об этом сообщили в Нацполиции области.

Авария произошла около 18.00 в субботу, 13 июля на автодороге "Полтава-Диканька". По предварительной информации, ДТП произошло в результате выезда "Тойоты" на встречную полосу.

"В "Тойоте" находились два человека (мужчина 1988 г.р. и женщина 1986 г.р.), в автомобиле" ВАЗ "- три (мужчина 1978 г.р., женщина 1980 г.р. и 12-летняя девочка). Всех пятерых доставили в больницу с травмами различной степени тяжести ", - говорится в сообщении.

Через несколько часов в реанимации умерла 39-летняя пассажирка "ВАЗа". Ее малолетняя дочь и водитель "ВАЗа" в тяжелом состоянии в реанимации.

Фото: pl.npu.gov.ua

Телесные повреждения получили также двое человек из "Тойоты".

Фото: pl.npu.gov.ua

По факту ДТП открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего).

Продолжается досудебное расследование, в ходе которого устанавливаются все обстоятельства и причины автоаварии, а также устанавливается, кто на момент столкновения управлял "Тойотой".

По информации местного издания "Полтавщина", в иномарке ехали местные журналисты Елена Пашетних и Алексей Сердюков.

Напомним, во Львове 21-летняя девушка, скрываясь с ДТП, сбила электроопору, врезалась в дерево и погибла.

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