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Пенсионерка получила травму, выпрыгнув на ходу из киевского трамвая

У трамвая отказали тормоза, и он начал откатываться по склону.

В Киеве в результате падения с трамвайной площадки получила травмы пожилая женщина. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Инцидент произошел утром возле метро "Черниговская". По предварительным данным, у вагона на маршруте №33 отказали тормоза, и он начала произвольное движение, постепенно разгоняясь на склоне. Пассажиры испугались, самостоятельно открыли дверь и начали выпрыгивать из вагона на ходу.

Пожилая женщина выпрыгнула и приземлилась неудачно, ее госпитализировали.

Машинист утверждает, что перед выездом из депо, трамвай проходил проверку, и все было исправно. Движение трамваев было остановлено, на месте работали правоохранители.

Напомним, сегодня утром в результате падения на рельсы метро погибла женщина. Из-за ЧП в течение полутора часов не работали 5 станций метро.

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