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У Львові троє хлопців видавали себе за контролерів, щоб не платити за проїзд

Їх затримали та передали поліції справжні контролери.

У Львові троє хлопців видавали себе за контролерів, щоб не платити за проїзд
Фото: let.org.ua

У п’ятницю, 26 лютого, у Львові контролери спіймали трьох пасажирів, які їхали у трамваї без квитків. щоб не платити за проїзд, вони самі вирішили прикинутися контролерами.

Про це повідомила пресслужба ЛКП "Львівелектротранс".

Інцидент трапився у трамваї № 6. Зазначається, що коли вправжні контролери зайшли у трамвай, у вагоні стояли троє молодих чоловіків, які не мали при собі квитків. Аби не платити штраф, вони почали переконувати, що також працюють у "Львівелектротрансі", але не мали при собі жодних документів, які б підтвердили їхні слова.

За словами заступника директора ЛКП Віталія Баранського, під час з’ясування обставин стало відомо, що особи не працюють на підприємстві та не мають права для перевірки проїзних документів у пасажирів.

"Здійснивши втечу, порушники у короткий термін були затримані працівниками Шевченківського відділу поліції м. Львова. Свою поведінку пояснили, що це для челенджу", - розповів Баранський .

Нагадаємо, раніше у Харкові кондуктор трамвая стусаном прогнала "зачепера".

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