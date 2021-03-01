У Миколаївській області активісти знайшли пам'ятник Леніну в кашкеті

Активісти сподіваються, що це останній зі знайдених пам'ятників.

Фото: Суспільне Миколаїв

У селі Костувате Вознесенського району Миколаївської області попри закон про декомунізацію залишився пам'ятник Володимиру Леніну. Він стоїть біля будинку культури.

Про це LB.ua розповів голова проєкту "Декомунізація. Україна" Вадим Поздняков.

За словами місцевих жителів, пам'ятник встановили при будівництві будинку культури.

Окрім пам'ятника Леніну, в селі залишились барельєфи з комуністичною символікою та пам'ятник Карлу Марксу.

У телефонній розмові з Вознесенською РДА кореспонденту LB.ua повідомили, що об'єднання з районом, де стоїть пам'ятник Леніну відбулося недавно, і адміністрація нині збирає усю наявну інформацію, зокрема про комуністичні пам'ятки.

“Оскільки пам'ятник Леніну дещо нехарактерний — в кепці, було б непогано відвезти його в музей тоталітаризму. Але вибачте, шість пам'яток комуністичного минулого на село в 500 людей — це занадто", - розповів LB.ua Вадим Поздняков.

Нагадаємо, що нещодавно поліція відкрила кримінальне провадження через пам'ятник Леніну на території Васильківської шкіряної фабрики. Пам'ятники Леніну мають бути демонтовані відповідно до Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".