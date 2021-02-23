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Вирок Стерненкові виніс суддя з Донецька, який встановив біля воріт свого особняка бюсти Леніна і Сталіна, - Казанський

Про Попревича LB.ua писав ще у 2009-му.

Вирок Стерненкові виніс суддя з Донецька, який встановив біля воріт свого особняка бюсти Леніна і Сталіна, - Казанський

Одеського активіста Сергія Стерненка судив суддя Віктор Попревич з Донецька, який ще до війни був добре відомий тим, що встановив біля воріт свого особняка бюсти Леніна і Сталіна.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський.

"Виявляється, Сергія Стерненка судив суддя Віктор Попревич з Донецька, який ще до війни був добре відомий на все місто тим, що встановив біля воріт власного особняка бюсти Леніна і Сталіна. Треба ж, я думав він давно на пенсії або в Росії. Мабуть, ніхто інший виконувати замовлення ОПЗЖ і Портнова не погодився. Тому-то і перенесли засідання на 23 лютого. Спеціально захотіли поглумитися. Зрозуміло, що все це мракобісся не має з правосуддям нічого спільного. У нормальній країні цього любителя ГУЛАГу і сталінщини до суду навіть не підпустили б", - написав він у фейсбуці, додавши фото, а також скрін публікації LB.ua за 2009 рік.

У новині йшлося про те, що у Донецьку суддя Київського районного суду Віктор Попревич перед воротами свого новозбудованого будинку розмістив бюсти Володимира Леніна та Йосипа Сталіна. Вулицю, на якій споруджено будинок, суддя назвав "Тупик комунізму", про що свідчив відповідний напис на паркані. Насправді ж будинок розташований за адресою: вул. Олімпійська, 18. Вартість будинку судді фахівці оцінювали щонайменше у 2 млн. доларів США.

Як повідомляли, сьогодні Одеський суд визнав винним Стерненка в справі про викрадення людини. Йому призначили позбавлення волі строком на 7 років і 3 місяці.

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