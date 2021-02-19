Апеляційна палата ВАКС підтвердила вирок колишньому одеському судді Меденцеву

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду у четвер, 18 лютого, підтвердила вирок колишньому судді господарського суду Одеської області Павлові Меденцеву.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Меденцева визнано винним за ч. 5 ст. 368 Кримінального кодексу України в отриманні хабара у розмірі 570 тисяч гривень. Він вимагав та отримав гроші від директора приватного підприємства за задоволення позовних вимог у господарській справі, яка перебувала в нього на розгляді.

У жовтні 2020 року ВАКС заочно назначив Меденцеву покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією. Меденцев переховується і з весни 2014 року знаходиться в розшуку. Судовий розгляд й оголошення вироку відбувалися без нього.

Ухвала суду апеляційної інстанції набирає законної сили з моменту проголошення, але може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом трьох місяців.

Нагадаємо, що Павло Меденцев є сином колишнього заступника прокурора Одеської області Анатолія Меденцева.

Меденцев-молодший був призначений суддею на п'ять років у 2009 році указом президента Віктора Ющенка. Строк його повноважень закінчився 10 листопада 2014 року, а у вересні 2016 року президент Петро Порошенко звільнив його у зв'язку з порушенням присяги судді.