НАБУ звинуватило Печерський суд у незаконному втручанні в розслідування

Печерський райсуд "не вперше незаконно втручається в розслідування НАБУ та САП".

Печерський районний суд Києва незаконно втрутився в розслідування, яке здійснюють Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура, ухваливши рішення про передачу справи про розкрадання газу, що належав НАК "Нафтогаз України", на суму в 729,8 млн грн, з НАБУ в Офіс генерального прокурора.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

"Рішення необґрунтоване, ухвалене з порушенням підсудності. НАБУ і САП його оскаржили, подавши 18 лютого апеляційну скаргу до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, – як того вимагає закон", - сказано в повідомленні.

"Розслідування, долею якого "раптово" перейнявся Печерський райсуд столиці, детективи завершили ще в жовтні 2020 року. І вже декілька місяців підозрювані ознайомлюються з матеріалами справи. Це - другий епізод корупційної схеми з розкрадання газу на двох ТЕЦ - Новояворівській та Новороздільській. Перший - про розкрадання газу на 1,4 млрд грн - з грудня 2019 року слухається в суді. Загальна сума розкрадань за двома епізодами перевищує 2,1 млрд грн", - повідомляють у Бюро.

Там додають, що Печерський райсуд "не вперше незаконно втручається в розслідування НАБУ та САП".

"Не думаємо, що судді Печерського райсуду столиці такі рішення ухвалюють в інтересах осіб, викритих у топ-корупції. Однак насторожує системність в ухваленні подібних рішень у таких резонансних справах, як-от справа ВіЕйБі Банку, заступника голови Офісу президента та голови Окружного адміністративного суду Києва. При цьому вирішення таких питань виходить за межі компетенції Печерського райсуду, оскільки виключні повноваження щодо ухвалення рішень у справах про топ-корупцію має лише Вищий антикорупційний суд", - резюмують у НАБУ.

Нагадаємо, шо наприкінці минулого року суддя Вовк Печерського райсуду зобов’язав Офіс генпрокурора передати справу, у якій підозрюється заступник голови Офісу президента Олег Татаров, з НАБУ до іншого правоохоронного органу. Але, як стверджують у НАБУ, їхні справи може розглядати тільки ВАКС. Відповідно, Печерський суд таких рішень ухвалювати не може.

В НАБУ заявили, що Офіс генпрокурора свідомо зриває справу Татарова. Запобіжний захід йому не обрали досі.

Крім того, Печерський райсуд 24 грудня без участі прокурорів САП ухвалив рішення, яким фактично зобов’язав Генерального прокурора забрати провадження щодо ексміністра екології Злочевського в НАБУ та передати до іншого органу досудового розслідування.