В Україні змінили порядок призову на військову службу

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом.

Про це повідомляє пресслужба Збройних сил України.

Зазначається, що постановою №100 від 20 січня 2021 року внесено зміни до Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, затвердженого постановою Кабміну від 21 березня 2002 року № 352, шляхом викладення його у новій редакції.

Очікується, що затвердження нової редакції положення дозволить:

- покращити організацію роботи обласних та районних (міських) призовних комісій;

- уточнити порядок оповіщення призовників про явку до військових комісаріатів;

- спростити розгляд питання про надання призовними комісіями відстрочок (звільнення) від призову на строкову військову службу;

- удосконалити організацію роботи збірних пунктів обласних військових комісаріатів;

- упорядкувати роботу з прийняття призовників на військову службу за контрактом.

Зміни мають удосконалити заходи, пов’язані з підготовкою і проведенням призову на строкову військову службу, прийняттям призовників на військову службу за контрактом та приведення їх у відповідність із діючим законодавством.

Нагадаємо, що з 2015 року в Україні увели призов до армії з 20 років. Тоді ж вік призову підвищили до 27 років.

Всічні 2020року президент Володимир Зеленський підписав указ про військовий призов у 2020 році. Він передбачає, що під призов підпадають юнаки та чоловіки віком 18-27 років.