​ВРП відкрила дисциплінарну справу стосовно трьох суддів ВАКС

Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила рішення про відкриття дисциплінарної справи стосовно суддів Вищого антикорупційного суду Віктора Маслова, Ігоря Строгого та Лесі Федорак.

Про це повідомляється на сайті ВРП.

"Після попередньої перевірки дисциплінарних скарг на дії суддів ВАКС під час колегіального розгляду справи № 760/26347/18 встановлені відомості, за якими є підстави вважати про наявність у діях суддів ознак дисциплінарних проступків, передбачених статтею 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»", - йдеться у повідомленні.

У ВРП зазначають, що йдеться про зобов’язання адвоката діяти у спосіб, не передбачений законом. Попри наявність заяви адвоката про відмову від виконання обов’язків захисника, судді залучили його до участі в судовому процесі. Також йдеться про невжиття заходів щодо розгляду кримінальної справи протягом розумного строку, "що може свідчити про безпідставне затягування або невжиття заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом".

Ухвала про відкриття дисциплінарної справи стосовно вказаних суддів буде оприлюднена найближчим часом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ВАКС і ВРП посварилися через дисциплінарні справи проти суддів.