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Справи Майдану: суд дозволив заочне розслідування стосовно ексглави міліції Києва

У лютому 2014-го столичну міліцію очолював Валерій Коряк.

Справи Майдану: суд дозволив заочне розслідування стосовно ексглави міліції Києва
Валерий Коряк
Фото: Капитал

Київський апеляційний суд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ у місті Києві у справі про вбивства на Майдані 18-20 лютого 2014 року.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

"Наразі зазначене рішення суду надасть право стороні обвинувачення на проведення досудового розслідування стосовно підозрюваного за його відсутності (in absentia)", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що екскерівник київської міліції підозрюється у вчиненні з 18 по 20 лютого 2014 року у складі злочинного угруповання, до якого входили колишній Президент та ряд керівників правоохоронних органів, незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення влади та службових повноважень, що призвело до настання тяжких наслідків, умисних вбивств та замахів на умисні вбивства, умисного завдання тяжких тілесних ушкоджень, а також терористичного акту.

За даними слідства, підозрюваний переховується у Російській Федерації та на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

У 2017 році Генеральна прокуратура РФ відмовила на запит Генеральної прокуратури України щодо його затримання та арешту у зв’язку з отриманням ним російського громадянства.

Досудове розслідування у цій справі проводять слідчі ДБР.

Як відомо, у лютому 2014 року столичну міліцію очолював Валерій Коряк. У 2017 році суд дозволив заочне досудове розслідування щодо Коряка у справі про викрадення митрополита Драбинка.

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