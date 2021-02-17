В Україні виставили на продаж першу в’язницю

"Ірпінський виправний центр (№132)" виставлений на аукціон. Це перший пенітенціарний заклад, який піде з молотка в рамках анонсованого Мін’юстом "великого розпродажу в’язниць".

Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури України Денис Малюська.

"Перший пішов! “Великий розпродаж в‘язниць” дійшов до етапу першого аукціону. Якщо хто має зайвих 220 мільйонів та хоче придбати невеличку в‘язницю у кількох кілометрах від Києва - welcome", - написав Малюська.

Голова МІн'юсту також анонсував виставлення на продаж нових об’єктів.

Міністр нагадав, що 70% від продажу в’язниць піде на розбудову в Україні нової в‘язничної інфраструктури за європейськими стандартами. Решта 30% - поповнить державний бюджет.

Раніше планувалося, що великий розпродаж в'язниць в Україні відбуватиметься протягом літа-осені 2020 року, але, як повідомляв наприкінці грудня міністр, на заваді стали "численні бюрократичні перешкоди".

Продавати планували великі занедбані комплекси, які ніким не використовуються, але на охорону та утримання яких витрачаються гроші платників податків.

За словами міністра, у 2021 році в Україні будуть приватизовані щонайменше 4 в’язниці.