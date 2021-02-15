​Кабмін підтримав законопроєкт про НАБУ, який припинить повноваження Ситника, - Малюська

У разі його прийняття на час відбору нового директора НАБУ очолить Гізо Углава.

Кабінет міністрів підтримав законопроєкт про Національне антикорупційне бюро, який усуне Артема Ситника з посади директора. У разі його прийняття Верховною Радою на час відбору нового директора НАБУ очолить перший заступник Ситника Гізо Углава.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

Він зазначив, що отримав багато запитів щодо повідомлення про затвердження Кабміном законопроєкту, який припиняє повноваження Ситника як директора НАБУ.

"Спробую максимально коротко ввести у контекст. Двома своїми рішеннями Конституційний Суд України визнав неконституційним указ про призначення Ситника директором НАБУ та положення закону про НАБУ в частині участі президента у доборі і призначенні директора НАБУ. Перед урядом стояло завдання прогалину у законі закрити та врегулювати питання статусу НАБУ і його директора. Першим підходом до бар’єру став законопроєкт №4437 – у ньому Уряд (задля уникнення будь-яких сумнівів у легітимності директора НАБУ) запропонував на рівні закону надати Ситнику повноваження директора НАБУ до обрання нового директора за новою процедурою. На жаль, №4437 не отримав підтримки у парламенті", - пояснив Малюська.

"Водночас проблема «дірки» у законодавстві та статусі НАБУ залишилися і її закриття – одна з умов співробітництва з МВФ. Тому уряд зробив другий підхід – новий законопроєкт, який надає НАБУ статусу органу виконавчої влади та нову процедуру обрання директора НАБУ. Також окремою нормою законопроекту вказано, що протягом проходження відбору нового директора НАБУ повноваження директора виконуватиме перший заступник директора НАБУ. Подивимось якою буде реакція Парламенту на цей законопроєкт", - додав голова Мін'юсту.

При цьому Малюська наголосив, що особисто він "прекрасно ставиться до Ситника".

"Він продемонстрував стійкість та фаховість, якій багато хто може лише позаздрити. І мій фаворит – законопроект №4437.

Нагадаємо, голова правління "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін заявив, що влада готує нову спробу звільнити директора НАБУ Ситника. За його даними, за новою процедурою директора НАБУ визначатиме конкурсна комісія з дев'яти осіб. Трьох з них делегуватиме Рада національної безпеки і оборони, ще шістьох - Кабінет міністрів (троє з них повинні бути міжнародними експертами).

На думку Шабуніна, це гарантуватиме президенту обрання підконтрольного йому директора.

На початку 2020 року в Верховній Раді збиралися розглянути постанову про звільнення Ситника через визнання винним в адміністративному правопорушенні, пов'язаному з корупцією. На розгляд депутатів вона так і не потрапила.

В серпні 2020 року КСУ визнав неконституційним указ про призначення Ситника директором НАБУ. Незважаючи на це, Ситник залишився на посаді, оскільки скасування указу не означало припинення повноважень директора НАБУ.

За чинним законодавством звільнити Ситника просто так не можна.

Для цього потрібно його особисте бажання, перехід на іншу посаду, досягнення 65 років, тяжка хвороба, смерть чи обвинувальний вирок.

Верховна Рада може звільнити директора НАБУ також у випадку еміграції, невідповідності обмеженням щодо сумісництва, несвоєчасного подання декларації про доходи, отримання громадянства іншої держави, негативного висновку аудиту, наявності заборгованості зі сплати аліментів.