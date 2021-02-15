Нацрада звернулася до суду щодо анулювання ліцензій телеканалів 112, NewsOne та ZIK, - Ткаченко

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення звернулася з позовом до суду щодо анулювання ліцензій телеканалам “112”, “NewsOne” та “Zik” через потрапляння їх під сакції та заборону мовлення. Про це в інтерв'ю LB.ua розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За його словами, щоб припинити мовлення Нацраді достатньо рішення РНБО.

"З юридичної точки зору, для Національної ради достатньо рішення РНБО з приводу заморозки або припинення мовлення", - зазначив Ткаченко.

"Тут є один не юридичний аспект, який важливий. Це ж не тільки юридичне рішення, а й політичне. Це привносить в суспільство інший акцент, що займатися пропагандою і танцювати під дудку темників Кремля не є добре. Не буду говорити, що всі, але значна частина суспільства це рішення сприйняла з розумінням. Тому що, по суті, ми маємо філію кремлівського засобу масової інформації, що видається за українське ЗМІ, яке нав'язує свою адженду суспільству, використовуючи фейки і маніпуляції. І з цим треба теж щось робити. Тепер цей дискурс в суспільстві існує і ставлення до нього теж", - додав міністр.

Він також нагадав, що щодо каналів застосоване комплексне рішення - власне блокування мовлення, рішення Нацради та звернення до youtube щодо блокування сторінок цих каналів.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти депутата Верховної Ради Тараса Козака (пов'язаний з Віктором Медведчуком) та записаних на нього телеканалів 112, NewsOne і ZIK.

Після цього телеканали зникли з ефіру і продовжили роботу тільки на Youtube. За даними соцопитування, майже половина українців підтримують закриття телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK.