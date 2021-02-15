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НАЗК викликало Симоненка, Томенка і керівників ще семи партій через ймовірне порушення звітності

Також у НАЗК запросили розпорядників трьох виборчих фондів.

НАЗК викликало Симоненка, Томенка і керівників ще семи партій через ймовірне порушення звітності
Фото: liga.net

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) протягом цього тижня (з 15 по 19 лютого) запрошує 12 осіб для надання пояснень стосовно можливих порушень вимог Законів України "Про запобігання корупції" та "Про політичні партії в Україні".

Про це інформує пресслужба НАЗК.

Щоб з’ясувати обставини можливих порушень порядку подання фінансової звітності, для надання пояснень запрошуються такі представники політичних партій:

  • Микола Томенко ("Громадський рух Миколи Томенка «Рідна країна");
  • Петро Симоненко ("Комуністична партія України");
  • Віктор Ларченко ("Народні ініціативи Олександра Фельдмана");
  • Олександр Касянюк ("Опозиційний блок");
  • Геннадій Лагута ("Партія Ігоря Колихаєва «Нам тут жити!»");
  • Андрій Кисельов ("Альянс За Соціальну Справедливість");
  • Катерина Одарченко ("Національна платформа");
  • Микола Поровський ("Республіканська Християнська партія");
  • Євген Герасименко ("Ліва опозиція").

Також щодо можливих порушень порядку подання фінансової звітності запросили розпорядників виборчих фондів:

  • Михайла Пригоду (Виборчий фонд на посаду голови Водянської сільської об’єднаної територіальної громади Пригоди Михайла);
  • Василя Присяжного (Виборчий фонд кандидата у депутати Новогродівської міської ради Покровського району Донецької області Василя Івановича Присяжного);
  • Василя Скляренка (Виборчий фонд кандидата на посаду міського голови Скляренка Василя Івановича).

Нагадаємо, минулого тижня НАЗК встановило порушення у звітах трьох партій. Порушення були виявлені у фінансуванні "Радикальної партії Олега Ляшка", "Довіряй ділам" та "Сили людей".

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