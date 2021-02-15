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Ткаченко: Медведчук не може володіти 25% акцій каналу "1+1"

На думку міністра, його частка складає "чверть від чверті".

Ткаченко: Медведчук не може володіти 25% акцій каналу "1+1"
Фото: Макс Требухов

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на момент звільнення з телеканалу “1+1” не мав інформації щодо володіння Віктором Медведчуком акціями телеканалу. Про це він розповів в інтерв’ю LB.ua. 

“На момент мого виходу з «плюсів» (у 2019 році - ред.) про існування «медведчуків» в акціонерах через якісь інші компанії мені нічого відомо не було”, - зазначив міністр. 

При цьому він вважає, що 25% акцій, як повідомлялося, Віктор Медведчук володіти не може. 

“Він не володіє 24,66%. Чверть від чверті - наскільки я можу судити з доступної інформації. ...Сам Суркіс володіє 25%. Якщо я правильно пам'ятаю, Медведчук заявляв про те, що він володіє якимось відсотком від Суркіса. Очевидно, що це не може бути 25%”, - вважає Ткаченко. При цьому він додає, що конкретною інформацією не володіє. 

Відзначимо, що раніше в інтерв’ю бізнесмен Ігор Коломойський говорив про те, що в 2015-2016 році переговори про купівлю 25% акцій телеканалу “1+1” з Ігорем Суркісом проводив тодішній президент Петро Порошенко. Але згодом він передумав. 

А нещодавно стало відомо, що голова політради партії ОПЗЖ Віктор Медведчук вніс до декларації за 2019 рік компанію, яка фігурує в структурі власності ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1".

Медведчук вказав, що його дружина Оксана Марченко є кінцевою бенефіціарною власницею Bolvik Ventures Ltd (Британські Віргінські острови). Ця компанія через ланцюг інших фірм є власником 24,66% у ТОВ "Телерадіокомпанія" Студія 1+1" - це зазначено в повідомленні про структуру телеканалу "1+1" станом на 2 березня 2020.

Також там сказано, що цю компанію контролює бізнесмен Ігор Суркіс, але про Медведчука немає жодної інформації. Іншим співвласником "1+1" вказаний олігарх Ігор Коломойський.

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