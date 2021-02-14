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Кравчук закликав давати відповідь "на кожен постріл противника на Донбасі"

"Ми не можемо робити вигляд, і сказати, що ми дотримуємося режиму тиші, а вони стріляють".

Кравчук закликав давати відповідь "на кожен постріл противника на Донбасі"
Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук
Фото: Leonid-kravchuk.com.ua

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук вважає, що на кожен постріл противника на Донбасі має бути відповідь з української сторони.

Про це він сказав він в ефірі телеканалу ICTV у неділю ввечері.

"Стріляють на Донбасі? Стріляють. Вбивають? Вбивають. Ми не можемо робити вигляд, і сказати, що ми дотримуємося режиму тиші, а вони стріляють, а ми ось такі добрі, що ми дотримуємося тиші. На кожен постріл має бути відповідь", - цитує Кравчука "Інтерфакс-Україна".

Крім того, голова української делегації в ТКГ заявив, що "наші недруги в Україні, які їдуть в Кремль, для того, щоб домовлятися з Путіним, як заважати Україні будувати незалежну державу, повинні відповідати перед українським народом і законом".

Тиждень тому голова української делегації у Тристоронній контактній групі зі врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук закликав ЗСУ дзеркально відповідати на обстріли бойовиків.

"Не треба чекати, поки когось уб’ють чи поранять. Вони використовують будь-які можливості, щоб провокації перетворювати на реалії. Тобто звинувачувати Україну, вимагати від України і стріляти в солдатів України. Чого ми маємо спостерігати і робити вигляд, що цього не відбувається? Має бути відповідна жорстка реакція у всьому, інакше вони будуть розуміти, що наші поступки – це ознака нашої слабкості", - пояснив Леонід Кравчук.

Нагадаємо, сьогодні біля Новолуганського троє українських військових підірвалися на невідомому пристрої, усі загинули.

Внаслідок ворожих обстрілів у зоні бойових дій на Донбасі 11 лютого було вбито двох українських захисників.

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