Міжнародний кримінальний суд має нового прокурора, Україна сподівається на співпрацю

12 лютого країни-учасниці Міжнародного кримінального суду обрали наступним прокурором Каріна Хана, який заступить на цій посаді Фату Бенсуда з 16 червня 2021 року.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на заступника генпрокурора України Гюндуза Мамедова.

Мамедов зауважив, що для України питання співпраці з Офісом прокурора МКС – один з пріоритетів.

"Сподіваюся на подальшу взаємодію та спільну роботу по ситуації в Україні та відкриття повноцінного розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людяності в умовах збройного конфлікту між Україною та РФ", – сказав прокурор.

Він зауважив, що в Офісі генерального прокурора роблять усе можливе для притягнення Росії до відповідальності за її агресію, у тому числі в міжнародних судах, та нагадав, що суд після попереднього розслідування визнав, що на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу вчиняються воєнні злочини та злочини проти людяності.

"Ми продовжуємо збирати докази і вже найближчим часом передамо до Офісу Прокурора МКС чергове інформаційне повідомлення щодо грубих порушень прав журналістів на окупованому півострові", – додав Мамедов.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд в Гаазі після попереднього аналізу подій під час Майдану, захоплення і окупації Криму і війни в Донбасі оприлюднив новий звіт щодо ситуації в Україні.

Зокрема, встановлено, що в Криму до і під час окупації Росією були здійснені такі злочини, як депортації, вбивства, тортури, викрадення, примус до служби в армії країни-окупанта тощо. На Донбасі зафіксовані умисні вбивства, удари по цивільних об'єктах, зґвалтування та інші форми сексуального насильства.