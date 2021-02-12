Близько третини депутатів змогли переобратися до обласних та міських рад, - ОПОРА

Найвищий рівень "довіри" в депутатів Івано-Франківська та області.

Під час останніх місцевих виборів в Україні лише 30% депутатів міських та обласних рад змогли переобратися на новий термін.

Про це свідчать дані аналізу Громадянської мережі ОПОРА.

Загалом серед 1 659 депутатів обласних рад лише 477 були чинними обранцями у попередньому скликанні за даними Центральної виборчої комісії. Таким чином, у 2020 році до обласних рад переобрались лише 28,75% депутатів.

Проте у різних регіонах України “успіхи” у депутатів були різними. Так, найбільш консервативною у цьому плані виявилась Івано-Франківська обласна рада, де у 2020 році депутатами стали 44% обранців із попереднього складу. Трохи скромніші показники у Житомирській, Хмельницькій та Черкаській обласних радах - 37,5%.

Натомість менш ніж 25% депутатів переобралося до 4 з 22 обласних рад: Полтавської - 23,8%, Вінницької - 22,6%, Запорізької - 21,4% та Дніпропетровської - лише 20%.

У свою чергу, у кількісному показнику найбільше повторно виграли вибори 38 депутатів Харківської обласної ради.

Щодо міських рад обласних центрів, то тут переобралось 30,8% депутатів, або 385 із 1 248 осіб (для Київської області до уваги бралась Біла Церква, для Донецької - Краматорськ).

Найвищий рівень “довіри” у депутатів міської ради Івано-Франківська - 47,6% обранців попереднього скликання. Трохи нижчі показники в Сумській міській раді - 45,2%, Дніпровській - 43,75% та Одеській - 40,6%.

У свою чергу, найбільше оновились міські ради Полтави - лише 14,3% депутатів попереднього скликання, Черкас - 14,3% та Миколаєва - 11,1%.

У кількісному показнику лідерами за повторно виграними виборами є депутати столиці - 46 із 120 мандатів.

Також аналітики Громадянської мережі проаналізували зміни складу рад 141 міста України з колишньої категорії “міст обласного значення”. Із 5 089 депутатів нинішнього скликання лише 1 464 (28,8%) були обранцями і в попередньому.

Загалом 50% і більше депутатів переобралось лише до п’яти міських рад: Дружківської (Донеччина) - 55,9%, Ізмаїльської (Одещина) - 55,3%, Марганецької (Дніпропетровщина), Трускавецької (Львівщина) та Очаківської (Миколаївщина) - по 50%.

Натомість менше 10% депутатів повторно виграли вибори у чотирьох містах: Кривому Розі (Дніпропетровщина) - 9,3% (5 депутатів), Умані (Черкащина) - 7,9% (3), Селидові (Донеччина) - 7,7% (2) та Могилів-Подільському (Вінниччина) - 2,9% (лише один депутат - Бзнуні Карен Буртелович).