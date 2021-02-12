Втрати від окупації Донбасу становлять 375 млрд грн, - Резніков

Витрати на відновлення окупованих територій оцінюють у більш ніж 21 млрд доларів.

Втрати від окупації територій у Донецькій і Луганській областях наразі становлять 375 млрд грн без урахування вартості активів.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, передає "Інтерфакс-Україна".

"За розрахунками та експертними висновками Центру економічних стратегій, втрати тільки в Донецькій і Луганській областях становлять 375 млрд грн, і це без урахування вартості активів, які сьогодні перебувають на окупованих територіях", - сказав він під час публічного обговорення проекту Національної економічної стратегії-2030 на тему "Реінтеграція тимчасово окупованих територій України".

Крім того, Резніков додав, що за оцінками Віденського міжнародного інституту, витрати на відновлення Донецької і Луганської областей оцінюють у більше ніж 21 млрд доларів.

Як повідомляли, Мінреінтеграції планує розробити Стратегію економічного розвитку Донецької й Луганської областей на основі 42 міжнародних кейсів й подати її на затвердження Кабінету міністрів до квітня 2021 року.

Нагадаємо, раніше Резніков заявляв, що Україна розробляє "особливий" економічний статус для Донбасу. Він назвав цей підхід українською версією поняття "особливий статус".