Полураспад «Слуги народа», «партия Разумкова» и новый политпроект Банковой

Повысит ли шансы гипотетической «партии Разумкова»? И почему на Банковой задумываются о создании еще одного политического проекта?

Если так, рано или поздно, от балласта придется избавляться. Что за этим последует?

Само по себе снижение популярности власти, а особенно партии власти – не новость. Оно происходило планомерно, с момента ее создания. Но лишь сейчас стало настолько выпуклым. Как известно, «Слуга народа» ассоциируется, прежде всего, с Президентом Зеленским, являясь – в прямом смысле слова – его детищем. Но значит ли это, что «зеленые» «тянут за собой» вниз и рейтинг гаранта тоже?

Четверговый опрос КМИС показывает лидерство ЕС (18.1%), ОПЗЖ (16.8%), затем – «Слуг» – 15.5%, «Батькивщина» – четвертая (13.2%). «Для комплекта» – цифры от Центра Разумкова , согласно которым спикеру ВР с такой же фамилией доверяют 32% (не доверяют – 53%), главе государства – 26.5% и 65.5% соответственно.

Против 15.7% у ОПЗЖ, 11.6% у ЕС и 9.5% у «Батькивщины». При этом рейтинг действующего Президента Зеленского зафиксирован на уровне 13.4%, далее – Петр Порошенко 10.6%, Юлия Тимошенко – 8.0%.

Фото: скрін відео

В четверг, 11 февраля, состоялся первый этап очередного съезда СН. Формальная необходимость – выдвижение кандидатов в 87-м (Ивано-Франковщина) и 50-м (Донеччина) округах. Ими стали известный силач Василий Вирастюк и глава Покровской РГА Андрей Бондаренко.

Первому предложении о выдвижении поступило на прошлой неделе – от самого Президента; второй даже в Киев не приехал, а общаясь с коллегами по «Зуму», факта своего «технического кандидатства» не скрывал.

Следующий этап форума запланирован на конец февраля. По словам лидеров «Слуг», на протяжении двух рабочих дней планируют: подвести итоги местных выборов (рубрика «не прошло и полгода»), существенно изменить структуру партийного управления, осуществить кадровые ротации.

«Это будет не просто очередное заседалово с монотонными речами, но действительно прорывный съезд. Этапный. Иначе нет смысла», – делятся организаторы.

«Партия «Слуга народа» – плоть от плоти Президента Зеленского, она состоялась благодаря ему. Если бы не он, никто из этих людей – почти наверняка – не попал бы в политику. Так быстро и с такими возможностями – точно. И сегодня речь не столько о благодарности, но о том, что кредит 2019-го года исчерпан, пора приниматься за работу, строить, наконец-то, полноценную партию. Только не в парламенте сидя, а на местах – «в полях», на встречах с людьми». Пройти всю дорогу самостоятельно. У «слуг» такого опыта не было; образно выражаясь, они из октябрят сразу стали коммунистами, «проскочив» этап пионеров и комсомольцев. Но это неправильно! Нужно встряхнуться и действовать – их будущее зависит от них самих», – добавляет близкий соратник Президента.

«Все это, конечно, важно, но ложка дорога к обеду, – заочно парирует один из региональных лидеров СН – Ситуация в партии – как по стране в целом, так и у нас во фракции очень тяжелая. Это факт. И, если честно, я не уверен, что реанимационные меры сработают».

Фото: Укрінформ

«Мы проиграли эти выборы, даже на начав кампанию».

Последняя цитата – не сгущение красок. Текущая ситуация действительно настолько непроста, что многие «слуги» всерьез подумывают о разрыве с партией, давшей им путевку в политику. Особенно – мажоритарщики и «первые лица».

«Я стоял у истоков СН, еще когда она и партией-то не была полноценной, состою в ее управляющих органах. За это время ни одну серьезную инициативу, ни с ячейками, ни на выборах, реализовать не удалось – наталкивалось на какую-то глухую стену бездействия, молчания. Не вижу смысла дальше тянуть», – говорит один лидеров политсилы. Решение о выходе из руководящих органов он уже принял, насчет самой партии - еще думает (все же серьезный фрагмент жизни), поэтому с публичным заявлением не спешит.

«Я работал на своем округе задолго до прихода Зеленского в политику. Да, сейчас меня избрали от СН и это было проще: но они меня – как Ющенко в свое время про «Нашу Украину» говорил – явно «не на помойке нашли». Люди меня знают, и они с меня спрашивают. За платежки, за отсутствие вакцины, за все. Что мне им отвечать? И почему я должен разделять груз ответственности, если, даже будучи членом партии власти, никак и ни на что не могу повлиять? Никак и ни на что!» – возмущается мажоритарщик из одной крупной южной области.

Эти двое во фродне своей не одиноки, на сегодня известно минимум с десяток фамилий "бунтарей" и это, очевидно, не предел.

"Доходит до того, что человек в рабочем чате у нас пишет: "Исключите меня поскорее! Достало все! Понятно, никто его исключать не будет - чтоб коалиция не посыпалась. Но самое неприятное: если ты указываешь на проблемы, начальство от тебя, в лучшем случае, отмахивается. А за глаза говорит: "ясно с ним все, его Беня купил!" или "в ОПЗЖ захотел? Да, кому он там нужен!", - свидетельствует еще один.

Сам факт подобных настроений весьма красноречив.

Откуда они взялись, почему так происходит?

Выделим основные причины стагнации СН и проанализируем их по порядку.

Фото: facebook/Слуга Народу

Первые две связаны с выборами.

Итак, фактический провал гонки. «Мы проиграли эти выборы, даже на начав кампанию. По той простой причине, что ими никто не занимался», – безучастно констатирует один из лидеров «СН» в приватном разговоре.

По его словам, еще в конце 2019-го в ОП потянулись визитеры. Партийные функционеры, также – зеленые депутаты-мажоритарщики пытались донести до ответственных лиц необходимость заблаговременно сформировать штаб, определиться с кадрами, выработать стратегию. «От меня все просто отмахивались. Говорить на эту тему было не с кем. Теоретически, региональной политикой заведовал Трофимов. Но практически, я не знаю, чем он занимался… «Виталием Ковальчуком» он стать так и не смог», – продолжает рассказ.

Был еще второй тип визитеров – мэры. Несмотря на масштабное разворачивание децентрализации, они все еще – скорее, по инерции – оглядывались на Киев. «Я лично трижды ездил в столицу. Ходил на Банковую. Трижды! Ты думаешь, меня приняли?» – эмоционально вспоминает глава одного важного города, в излишней оппозиционности ранее незамеченный. 25 октября он успешно переизбрался уже в первом туре и теперь о своих отношениях с Киевом говорит так: «Непонятно, кто за кем должен бегать: явно они за нами, а не мы за ними, как раньше. Поменялись времена».

Итак, визитеры покидали Банковую не солоно хлебавши, а потоми вовсе перестали проявлять активность – смысл? В конце февраля 2020-го состоялось крупное партийное совещание, на котором одним из ответственных за кампанию определили молодого юриста Александра Качуру, который – в интервью LB.ua – тогда обещал провести «перезагрузку» парторганизаций по всей стране». Но тут грянул карантин и стало не до парторганизаций. Именно на это – карантин и децентрализацию «грешили» «слуги», объясняя свое поражение в эфирах.

«Изначально было совершенно понятно, что, начав подготовку к выборам летом 2020 года, мы не переиграем действующих мэров-тяжеловесов. Тем более, что за последние годы они получили потрясающие возможности в условиях децентрализации», – констатировал в беседе с LB.ua Никита Потураев.

Фото: Facebook/Слуга народа

Утверждение верное, но лишь отчасти.

Ведь далеко не все мэры победили сразу и в первом туре – можно было посоревноваться). Да, из числа областных центров, во второй тур «Слуга» вышел лишь в Ужгороде. Казалось бы, для «зеленых» он должен был стать главным форпостом – тем же, чем были Мукачевские довыборы в марте 2014-го для «Нашей Украины». На поддержку Щадея необходимо было мобилизовать все силы, отправить в город депутатский десант – всех местных мажоритарщиков, просто медийных депутатов, вести агитацию «от дверей к дверям». Но Ужгород далеко, набор описанных действий сложен и в СН ограничились тем, что закарпатские депутаты-мажоритарщики записали в поддержку Щадея один-единственный ролик. На унылом фоне пресс-поинта Верховной Рады. После просмотра которого не то, что голосовать за кандидата не хотелось, скорее – пойти брому выпить. Результат известен: мэром Ужгорода стал Богдан Андриив. Опередив Щадея на каких-то пять сотен голосов.

Ну и «вишенка на торт»: в одном регионе был случай (не конкретизирую географию исключительно из этических соображений, – С.К.), когда агитационные материалы – листовки кандидата, партийные газеты – поступили в областной штаб уже после дня голосования. Исход, полагаю, понятен).

И тут мы логично переходим к следующему пункту, тоже «избирательному» - кадровая политика и финансовый аспект.

К хроническому дефициту желающих посоперничать с рейтинговыми мэрами, добавились вялотекущие конфликты между партийным куратором и главой местной ячейки в ряде областей (на протяжении кампании бОльшая часть кураторов ротировались. Иногда даже по несколько раз).

Фото: facebook/Слуга Народа

Далее подаю без купюр рассказ упоминавшегося мажоритарщика-южанина: «Где-то в середине июня, ближе к концу, может, в ОП было большое совещание. Собрали весь актив, мажоритарщиков, партийных кураторов первой волны. Руководителем кампании на тот момент считался Шефир. То есть официально это не объявлялось, но как бы по умолчанию. Так, вот, там прозвучало – и многие коллеги это подтвердят – мы, центральный штаб, мол, все сделаем, а задача региональных кураторов – следить за качеством списков. Чтоб, дескать, не попали зашкваренные». «Все» это значит все, в том числе – деньги. Понимаешь? На том же совещании было объявлено: мажоритарщики имеют 50% квоту на списки по своим округам (если они в области, в городах действовали несколько иные расчёты, – С.К.). На втором совещании нам сказали: знаете, ребята, с людьми таки проблема, поэтому вы контактируйте со своими глава ОГА и займитесь подбором кадров вместе. Особенно важны списки. И, да – тогда это прозвучало впервые – часть вопросов по деньгам мы закроем, а остальное ищите сами. В конечном итоге, вышли на то, что области должны обеспечивать себя сами полностью. Ни копейки из Киева. Но, простите, так никогда не было! И, да, деньги нужно где-то искать – кампания себя саму не сделает. Поэтому конфликт между «куратором и мажоритарщиком» был предрешен».

Другие причины кризиса СН

Третье. Полный паралич партийной работы. На сегодня даже не во всех городах-стотысячниках есть реально функционирующие офисы СН, что уж говорить о населенных пунктах поменьше. Упомянутая «реформа Качуры» – по выше изложенным причинам – также не состоялась.

Четвертое. Резкая смена идеологического вектора. В последнее время и Президент Зеленский и его ближайшие соратники – в публичной своей риторике – все больше смещаются с «центристского» поля на «национал-патриотическое». Что нравится далеко не всем.

«Окей, допустим, Президент «над схваткой» и может себе такое позволить. Но остальные наши-то куда побежали?», – рассуждает один из лидеров «зеленой» фракции. «Во-первых, на этом фланге и без нас тесно – ЕС, Голос, Юля, «Свобода», остальные. Во-вторых, в роли отчаянных патриотов мы все равно не очень убедительны – для проукраинской публики мы навсегда останемся «зелебобиками». Их можно поколебать, да, но не переубедить. А вот своего избирателя потеряем», – добавляет.

Фото: Макс Требухов

Особенно – добавлю уже от себя – условного «бело-голубого».

Памятно, что на президентских и парламентских Владимира Александровича и его полистилу поддержали даже «традиционно» бело-голубые регионы.

Резон прост: «зеленые» имели возможность критиковать «папередников», а теперь они сами – власть. Оттого-то на местных юго-восток дал уже качественно иные цифры.

При том, перед выборами в СН даже раздумывали над созданием сателлитарного проекта (необязательно в виде партии, скорее – независимой платформы, что-то вроде «демократической платформы» в КПСС в свое время, – С.К.) для юго-востока. По задумке, платформа объединила бы «Слуг» симпатичных «умеренно бело-голубому» избирателю. «Энергозатрат совсем немного, – вспоминает один из авторов идеи, – но это точно усилило бы нас на Юго-Востоке. И точно помогло б избежать позора по типу Мариуполя, где в горсовете «Партия Шария» процентов получила больше, чем мы».

Но от идеи отказались.

Наконец, пятое. Отсутствие внятной перспективы. Следующие парламентские (что досрочные, что плановые) состоятся уже по новой избирательной системе, не предусматривающей существование мажоритарки. Ежу понятно: СН свой невероятный результат 2019 года не повторит; если и зайдет в Раду – «на одном крыле» и весьма немногочисленным составом.

Куда деваться остальным? Правильно: искать себе «запасной аэродром». Чем раньше, тем лучше.

«Партия Разумкова» и ее перспективы

Первое тут, что приходит в голову – потенциальная «партия Разумкова».

«В его сторону смотрят многие депутаты, но все они ждут конкретики. Ее нет. А риски – есть: учитывая Димины активности (имеется в виду нашумевший спикерский ролик и демонстративная фронда с Банковой, – С.К.), очень велик риск фальстарта. До выборов еще полно времени и многое может измениться», – делится один из «бунтарей».

Фото: Макс Требухов

«Дима силен своим креслом. Сместить его сегодня со спикера нереально – кто бы что не говорил, даже близко этим заниматься никто не станет. Так, забрасывают страшилки в СМИ – попугать, подразнить. Но ведь правда в том, что Украина не знает примеров успешных электоральных спикерских проектов. Ни у Литвина, ни у Яценюка, ни даже у Гройсмана, который потом премьером стал, это не получилось», – говорит другой.

С точки зрения истории, он, конечно, прав, но до 2019-го Украина и примеров «несистемного Президента» не знала. Так что, в теории возможно все. А на практике… Покажет время.

«Дима ведет себя непорядочно! Все мы заходили в политику под лозунгом верности Президенту, выполнению его программы. Под это, кстати, сейчас созданы «тройки» Стефанчука. Не для наработки законопроектов как таковых, а для их наработки под конкретные пункті программы Зе – чтоб было чем перед избирателями отчитываться. Но это «взлетает», только если есть человеческое взаимодействие. Если, например, у Степанова с Радуцким его нет, что хочешь создавай – вместе работать они не начнут», – парирует оппонент Разумкова.

Чья логика, правда, легко рушится двумя тезисами. Первый: личная преданность Президенту – штука хорошая, но говорить о ней сегодня, все равно что требовать от взрослого сына называть родителей на Вы только лишь потому, что они его родили.

Второй: в обе кампании Разумов вложил столько сил - и как технолог, и как официальный спикер, и как организатор - что дальнейший подъем в социальном лифте заслужил (если так можно выразиться) сполна.

Фото: Макс Требухов

Так или иначе, в настоящий момент, «Партия Разумкова» – скорее коллективная «хотелка»: все о ней говорят, многие депутаты ждут ее появления, но реальных консультаций на сей счет пока не проводится. "Команда Разумкова есть, сегодня она небольшая, но мы только начинаем и у нас точно будет свой путь, самостоятельный", - отмечает один из депутатов, причисляющий себя к единомышленникам Дмитрия Александровича.

В любом случае, абсолютно любая партия – процесс трудоемкий. Уже на старте нужно четко понимать не только фигуры будущих попутчиков, источники финансирования, но и электоральную, идеологическую нишу, на которую претендуешь. Грубо говоря – свою стратегию отличий. Отличий от сотни других союзов «за все хорошее против всего плохого» с нулевым рейтингом.

Плюс на раскрутку требуется время. Минимум год. Минимум.

И вот тут мы подходим к самому интересному. Потому что не «партией Разумкова» единой.

На Банковой всерьез задумались о создании еще одной политсилы.

«Новая партия Банковой»

«Думаю, что на следующих выборах, когда бы они не состоялись, от «Слуги народа» пойдёт минимум три силы. Одна из них будет непосредственно «Слуга народа», а две или как минимум одна — новая сила. Потому что в партии и сегодня есть центристская группа (очевидно, подразумеваются люди, ориентированные на спикера Дмитрия Разумкова, – С.К.). Она вполне реформаторская, но как бы с таким, чуть-чуть левым уклоном. Есть безусловные правоцентристы, к которым я и себя отношу», – цитата все из того же октябрського интервью Потураева LB.ua.

В начале февраля 2021-го на Банковой говорят: «Слугу» никто не отменял, никто от них не отказывается, но рейтинг падает и для успешной деятельности в дальнейшем нам нужны две параллельные колонны», – свидетельствует один из авторов идеи.

Покамест ее кодовое название «новая партия Банковой».

Кодовое, поскольку конкретики нет.

Фото: facebook/Слуга народу

«На выборах Володи мы четко понимали, что есть наша сильная сторона, каков запрос общества; понимали, что центристская ниша свободна и т.д. Сейчас ситуация поменялась: нужно очень внимательно изучить обстоятельства; определиться, на какую часть электорального пирога мы можем претендовать и только тогда запускать работу», – продолжает собеседник.

По его словам, начали с проведения целого ряда исследований совместно с группой «Рейтинг». Основываясь на них – примутся за более детальную проработку идеи.

«Напрашивается аналогия с «Нашем краем», который делал Ковальчук. Но не факт, что нам нужен именно «Наш край 2.0», посмотрим», – уточняет. Базироваться ли на идеологии "содружества сильных регионов", аффилировать ли политсилу напрямую с Президентом, привлекать ли "старые кадры" - все это предстоит решить. Как и то, на какие, собственно, деньги все это запускать (ясно же, что не на свои).

***

Забота о собственном политическом будущем, кажется, мешает многим представителям действующей власти понять простую истину: это их будущее напрямую зависит не от количества созданных политпроектов, а от успеха страны, два года тому эмоционально поверившей в чудо.

Подтверждение – цифры социологии, заказанной недавно Банковой. «Наибольший «отток» - из числа тех, кто никогда на выборы не ходил, а вот за Володю проголосовал, но теперь разочаровался и обозлился».

Фото: Обозреватель

Чуда, естественно, не случилось. Но у действующих власть имущих пока еще достаточно времени и ресурсов, чтобы показать более-менее приемлемый результат.

О том, на что именно они сейчас нацелены и как – за счет каких конкретных действий – намерены укреплять рейтинг Президента, читайте в следующем материале Lb.ua в ближайшее время.