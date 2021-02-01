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Разумков зняв відео до початку нової сесії Ради

Спікер показав, як приїжджає на роботу та "починає працювати".

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков зняв відео про те, як він приїжджає на роботу на розкішній Toyota Camry, задумливо оглядає будівлю та сідає до роботи спочатку в своєму кабінеті, а потім - в сесійній залі.

"Добрий день. Починаємо працювати", - каже Разумков в кінці цього двохвилинного професійно знятого ролику, під час якого очевидно використовувався квадрокоптер або інший подібний літальний апарат.

Нагадаємо, що 2 лютого починається нова, п'ята сесія Верховної Ради дев'ятого скликання.

В кінці минулого року Разумков в одному з інтерв'ю сказав, що "певною мірою" є президентом, оскільки його посада німецькою (він розмовляв з німецьким Die Welt) називається "президент парламенту".

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