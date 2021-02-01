Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков зняв відео про те, як він приїжджає на роботу на розкішній Toyota Camry, задумливо оглядає будівлю та сідає до роботи спочатку в своєму кабінеті, а потім - в сесійній залі.

"Добрий день. Починаємо працювати", - каже Разумков в кінці цього двохвилинного професійно знятого ролику, під час якого очевидно використовувався квадрокоптер або інший подібний літальний апарат.

Нагадаємо, що 2 лютого починається нова, п'ята сесія Верховної Ради дев'ятого скликання.

В кінці минулого року Разумков в одному з інтерв'ю сказав, що "певною мірою" є президентом, оскільки його посада німецькою (він розмовляв з німецьким Die Welt) називається "президент парламенту".