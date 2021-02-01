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Зеленський назвав відмову України від ядерного статусу "великою помилкою", але повертати його "не думає"

"Все-таки ми повинні не перетворюватися з людей на звірів. Все-таки цивілізація врешті-решт переможе".

Зеленський назвав відмову України від ядерного статусу "великою помилкою", але повертати його "не думає"
Фото: facebook/Офіс Президента України

Президент Володимир Зеленський вважає відмову України від ядерного статусу на початку 90-х років минулого століття "великою помилкою". Невиконання Будапештського меморандуму глава української держави назвав "зрадою".

"Загалом я вважаю, що це зрада стосовно України. Я вважаю, що це велика помилка. Адже будь-які світові дипломатичні домовленості від моменту, коли не виконується Будапештський меморандум, «помножені на нуль». І що б ми далі не підписували, про що б країни не домовлялися, завжди буде ризик, що хтось скаже, що це якийсь папірець і необов’язково його виконувати. Тобто у XXI столітті досі діють традиції середньовіччя, коли діє не сила домовленостей, а просто сила. Хто сильніший, у кого більше зброї – той, скажімо так, пише Конституцію твоєї країни. Це образлива ситуація. В України було декілька таких ситуацій", - сказав Зеленський в інтерв'ю Axios.

За словами президента, він розуміє, що "ядерна зброя - це дуже погано".

"Але якби в Україні зараз була ядерна зброя, якби ми тоді не зробили таку велику помилку, а я вважаю, що це помилка на сьогодні, то не було би вторгнення, і ми мали б свої території. Тому що ми завжди могли б говорити на рівних з Російською Федерацією та з усім світом. Ось і все", - пояснив він.

Попри те, повертати Україні ядерний статус Зеленський не збирається, бо сьогодні "це неправильно робити".

"Все-таки ми повинні не перетворюватися з людей на звірів. Все-таки цивілізація врешті-решт переможе. Як би ми не ставилися до демократії, як говорив Черчилль, кращого у світі поки що немає. З усіма мінусами демократії, з усіма мінусами ядерного роззброєння, з усіма викликами, які були і є у нас, коли забрали нашу територію і вбили 14 тисяч людей, - все-таки, якщо ми хочемо побудувати демократичну, цивілізовану країну, ми повинні йти за світовим законом, повинні залишатися людьми", - сказав він.

Після розвалу Союзу Україна мала третій у світі після США і Росії ядерний потенціал. У 1994 році Україна приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Весь арсенал передали Росії. В обмін на це найбільші ядерні держави мали гарантувати Україні безпеку й територіальну недоторканність, що, втім, не завадило Росії - одному з гарантів - окупувати Крим і почати агресію на Донбасі.

У березні 2014 року у Верховній Раді було зареєстровано проєкт постанови про денонсацію Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а в липні - про відновлення статусу ядерної держави. На розгляд парламенту їх не виносили.

Тодішній президент України Петро Порошенко заявляв, що Україна не повернеться до статусу ядерної держави. На думку Порошенка, це було б абсолютно безвідповідально.

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