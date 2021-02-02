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Україні важливо зберегти прогрес у боротьбі із корупцією та реформах, - Держдеп США

Ентоні Блінкен пообіцяв економічну та військову допомогу нашій державі.

Україні важливо зберегти прогрес у боротьбі із корупцією та реформах, - Держдеп США
Ентоні Блінкен
Фото: EPA/UPG

Державний департамент США наголошує на важливості збереження Україною прогресу у боротьбі із корупцією, реалізації верховенства права та економічних реформ.

Про це заявив державний секретар Ентоні Блінкен під час розмови із Дмитром Кулебою, повідомляється на сайті Держдепу.

"Держсекретар Блінкен підкреслив важливість для України збереження прогресу у боротьбі з корупцією та забезпеченні верховенства права й економічних реформ, які зміцнять українські інституції та забезпечать світле й процвітаюче майбутнє для всіх українців", - йдеться у повідомленні.

Блінкен також відзначив, що Україна має двопартійну підтримку в США. Водночас, Сполучені Штати наголошують на пріоритеті суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень України.

Сторони також обговорили зусилля України у боротьбі із пандемією та досягнення дипломатичного врегулювання агресії Росії на Донбасі та Криму. Новий держсекретар пообіцяв економічну та військову допомогу нашій державі.

Нагадаємо, голова МЗС Кулеба раніше зазначив, що у відносинах між Україною та США "починається новий день".

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