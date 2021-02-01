Україна та США домовилися зробити стратегічне партнерство більш амбітним, - Кулеба

За словами міністра, у відносинах між Україною та США "починається новий день".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів першу телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це очільник МЗС України повідомив у Twitter.

"У нашій першій розмові з державним секретарем США Ентоні Блінкеном ми підтвердили важливість стратегічного партнерства України та США, домовилися зробити його більш амбітним", - написав Кулеба.

За словами міністра, у відносинах між Україною та США "починається новий день".

"Я вдячний США за непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - додав голова МЗС України.

У нашій першій розмові з @SecBlinken ми підтвердили важливість стратегічного партнерства України та США, домовилися зробити його більш амбітним. У наших відносинах починається новий день. Я вдячний США за непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 1, 2021

Нагадаємо, Сенат США 28 січня офіційно затвердив Ентоні Блінкена на посаді державного секретаря США. За таке рішення проголосували 78 сенаторів, проти - 22.

Під час президентської кампанії 2020 року Блінкен виступав в якості неофіційного прессекретаря Байдена, висвітлюючи для преси його погляди на рішення зовнішньополітичних проблем.