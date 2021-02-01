Ватикан та більшість регіонів Італії пом'якшили карантинні обмеження

Більшість регіонів Італії з понеділка частково скасували обмежувальні заходи, впроваджені для боротьби з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на європейські ЗМІ.

Ідеться про 16 регіонів, рівень загрози в яких тепер знижений із "помаранчевого" до "жовтого". Серед них - регіон Лаціо, куди входить Рим, і Ломбардія, на території якої розташований Мілан.

Барам та ресторанам дозволено поновити роботу. Вони зможуть приймати відвідувачів до 18:00 за місцевим часом. До цього вони могли працювати тільки навинос. Запрацюють також музеї та архітектурні об'єкти.

У Ватикані з понеділка відкриваються музеї та Сікстинська капела, які не працювали майже 90 днів.

Зазначається, що наразі італійські області Апулія, Сардинія, Сицилія, Умбрія і Больцано визнані "помаранчевими". Жодного регіону, де діяв би найвищий - "червоний" - рівень загрози через коронавірус, в країні немає.

Нагадаємо, в Італії за час пандемії зареєстрували понад 2,5 млн випадків зараження коронавірусом. Близько 88,5 тис. людей загинули від ускладнень хвороби. В країні вводили надзвичайний стан. На Різдво та Новий Рік уряд Італії запроваджував "жорсткий" локдаун.