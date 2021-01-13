В Італії через COVID-19 надзвичайний стан продовжать до травня

Міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца закликав уряд продовжити запроваджений через коронавірус надзвичайний стан до кінця квітня.

Про це міністр заявив 13 січня, передає ANSA.

"Коли всі параметри (вірусу) погіршуються одночасно, ми зобов'язані вжити нових заходів, і уряд вважає продовження надзвичайного стану до 30 квітня неминучим", - заявив Сперанца в нижній палаті парламенту.

За словами міністра, захворюваність у країні знову зростає, збільшується число пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії. Італія перебуває тільки на початку "довгого і важкого марафону" боротьби з інфекцією, і їй належить провести масштабну кампанію вакцинації населення.

В Італії вакцинацію від ковіду поводять препаратом, який розроблено спільно Pfizer і BioNTech. 1,8 млн доз вакцини, яку Італія отримає найближчим часом, розподілять між медперсоналом, соціальними працівниками, людьми похилого віку та іншими вразливими категоріями громадян.

За словами Сперанци, у першому кварталі 2021 року очікується дозвіл на використання вакцини, створеної компанією Johnson & Johnson.

За час пандемії в країні зареєстрували понад 2,3 млн заражень, померли майже 80 тис. людей.

Нагадаємо, вчора Малайзія через коронавірус ввела надзвичайний стан більш ніж на пів року.