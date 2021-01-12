Малайзія через коронавірус ввела надзвичайний стан більш ніж на пів року

Король Малайзії султан Абдулла схвалив введення режиму надзвичайного стану через коронавірус.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на азійські ЗМІ.

З відповідним запитом до короля звернувся прем'єр країни Мухіддін Яссін.

Режим надзвичайного стану посилює повноваження прем'єр-міністра та уряду. Зокрема, дозволяє їм самостійно ухвалювати закони та припиняти роботу парламенту.

У столиці країни та ще у п'яти штатах із середи будуть введені суворі обмеження. Буде припинена робота магазинів, забороняються переміщення між регіонами країни щонайменше на два тижні.

За весь період пандемії в Малайзії зафіксували понад 138 тис. випадків коронавірусу.

Нагадаємо, у січні 2020-го в аеропортах Малайзії поставили теплові сканери через коронавірус у Китаї. В міжнародних аеропортах Малайзії використовують теплові сканери з метою виявлення захворювання серед приїжджих. Тоді ж на пунктах перетину кордону та в медичних закладах почала працювати команда оперативного реагування.