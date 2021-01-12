Верховний Суд роз'яснив, які дії затриманого не можна вважати опором поліції
Верховний Суд роз'яснив, які дії затриманого не можна вважати опором поліції
Ганс Ульрих Ґумбрехт: «Повернення до колишньої реальності вже неможливе»
Ганс Ульрих Ґумбрехт: «Повернення до колишньої реальності вже неможливе»
У Буковелі вночі згорів готель, в якому проживало 25 людей
У Буковелі вночі згорів готель, в якому проживало 25 людей
Вітренко анонсував зменшення ціни на газ до 5,4 грн за куб
Вітренко анонсував зменшення ціни на газ до 5,4 грн за куб
США ввели санкції проти Дубінського, Онищенка, Кулика
США ввели санкції проти Дубінського, Онищенка, Кулика
Кабмін підготував постанову про нову ціну на газ (документ)
Кабмін підготував постанову про нову ціну на газ (документ)
Мезенцева очолила українську делегацію у ПАРЄ (оновлено)
Мезенцева очолила українську делегацію у ПАРЄ (оновлено)
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Зеленський пов'язав зростання ринкової ціни на газ з погодними умовами та "причинами, які склалися в Європі" (оновлено)
Зеленський пов'язав зростання ринкової ціни на газ з погодними умовами та "причинами, які склалися в Європі" (оновлено)
ГоловнаСвіт

Малайзія через коронавірус ввела надзвичайний стан більш ніж на пів року

Режим надзвичайного стану посилює повноваження прем'єр-міністра та уряду.

Малайзія через коронавірус ввела надзвичайний стан більш ніж на пів року
Фото: EPA/UPG

Король Малайзії султан Абдулла схвалив введення режиму надзвичайного стану через коронавірус.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на азійські ЗМІ.

З відповідним запитом до короля звернувся прем'єр країни Мухіддін Яссін.

Режим надзвичайного стану посилює повноваження прем'єр-міністра та уряду. Зокрема, дозволяє їм самостійно ухвалювати закони та припиняти роботу парламенту.

У столиці країни та ще у п'яти штатах із середи будуть введені суворі обмеження. Буде припинена робота магазинів, забороняються переміщення між регіонами країни щонайменше на два тижні.

За весь період пандемії в Малайзії зафіксували понад 138 тис. випадків коронавірусу.

Нагадаємо, у січні 2020-го в аеропортах Малайзії поставили теплові сканери через коронавірус у Китаї. В міжнародних аеропортах Малайзії використовують теплові сканери з метою виявлення захворювання серед приїжджих. Тоді ж на пунктах перетину кордону та в медичних закладах почала працювати команда оперативного реагування.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також