Президент Португалії отримав позитивний тест на ковід

Наразі симптомів хвороби у Марселу Ребелу де Сози немає.

Президент Португалії Марселу Ребелу де Соза отримав позитивний тест на коронавірус. Симптомів хвороби у президента нема.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіс президента Португалії.

"Ребелу де Соза самоізолюється у своїй офіційній резиденції в Лісабоні. Позитивний результат тесту він отримав після того, як 6 січня мав негативний тест після контакту з інфікованим і відновив свій графік роботи", - сказано в повідомленні.

У вівторок 72-річний політик повинен був взяти участь у президентських дебатах, а також зустрітися з експертами у сфері охорони здоров'я для обговорення деталей запланованого локдауну, який буде оголошено в середу, але в його офісі заявили, що він вже скасував всі свої публічні виступи.

У заяві на його офіційному веб-сайті зазначається, що Ребелу де Соза вже повідомив про ситуацію прем'єр-міністра Антоніо Коста та міністра охорони здоров'я Марту Темідо.

Як повідомляли, влада Португалії оголосила про запровадження жорсткого локдауну через третю хвилю COVID-19. Сплеск захворюваності уряд країни пов’язує з періодом різдвяних свят і холодним сезоном.