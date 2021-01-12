Коронавірус в Україні: за добу одужало на понад 10 тис. осіб більше, ніж захворіло

Від ускладнень хвороби померло 184 людини. До лікарень потрапили 1 092 пацієнти з ковідом.

За минулу добу в Україні провели 23 873 тестування методом ПЛР і виявили 5 116 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 131 дитина та 309 медпрацівників.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Водночас від коронавірусу одужала 15 951 особа. Від ускладнень хвороби померло 184 людини. До лікарень потрапили 1 092 пацієнти з ковідом.

Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована у Києві (898), Полтавській (520), Запорізькій (463), Одеській (315) та Львівській (312) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 124 430 осіб, одужало - 812 368 пацієнтів.

Кількість пов’язаних з COVID-19 летальних випадків зросла до 20 019-ти.

Нагадаємо, добою раніше в Україні виявили 4 288 нових випадків ковіду, одужало на понад пів тисячі людей більше. Було госпіталізовано 1 372 особи. 68 пацієнтів померли.