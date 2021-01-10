Степанов пояснив, чому у супермаркетах заборонили продаж батарейок і шкарпеток
Степанов пояснив, чому у супермаркетах заборонили продаж батарейок і шкарпеток
У США заарештували чоловіка, який носив трибуну спікера парламенту під час заворушень у Капітолії
У США заарештували чоловіка, який носив трибуну спікера парламенту під час заворушень у Капітолії
У Буковелі вночі згорів готель, в якому проживало 25 людей
У Буковелі вночі згорів готель, в якому проживало 25 людей
Степанов анонсував закупівлю вакцини від COVID-19 у "іншого виробника"
Степанов анонсував закупівлю вакцини від COVID-19 у "іншого виробника"
На Полтавщині вибухнув магістральний газопровід (оновлено)
На Полтавщині вибухнув магістральний газопровід (оновлено)
У Конгресі США готують прискорений імпічмент Трампа
У Конгресі США готують прискорений імпічмент Трампа
В Індонезії трапилася авіакатастрофа Boeing, літак впав у море (оновлено)
В Індонезії трапилася авіакатастрофа Boeing, літак впав у море (оновлено)
На Закарпатті на гірськолижному курорті група молодиків вчинила напад на відвідувачів та персонал
На Закарпатті на гірськолижному курорті група молодиків вчинила напад на відвідувачів та персонал
В Іспанії рекордний снігопад заблокував дороги, троє людей загинуло (оновлено)
В Іспанії рекордний снігопад заблокував дороги, троє людей загинуло (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Коронавірус виявили ще у 11 українських військових

Станом на 10 січня у ЗСУ на COVID-19 хворіє 1262 особи.

Коронавірус виявили ще у 11 українських військових
Фото: Київрада

За минулу добу, 9 січня у Збройних силах України зареєстровано 11 нових випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомили у командуванні Медичних сил ЗСУ.

На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 46 осіб. “Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 5 осіб”, – йдеться у повідомленні.

Станом на 10 січня у Збройних Силах України на COVID-19 хворіє 1262 особи.

Всього за час пандемії одужало 13 277 військових, летальних випадків – 38.

Нагадаємо, в Україні за останню добу, 9 січня зафіксовано 5 011 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 113 дітей та 164 медпрацівники. Госпіталізовано 2 100 осіб, летальних випадків – 99.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також