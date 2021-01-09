Moderna може виробити до 20 мільйонів доз вакцини у першому кварталі 2021-го

За словами гендиректора Moderna, американські і європейські виробничі спроможності компанії дають змогу виробити 600 млн доз упродовж 2021 року.

Американська компанія Moderna здатна виготовити до 20 млн доз вакцини від коронавірусу у першому кварталі 2021 року.

Про це заявив в інтерв'ю L’Express генеральний директор Moderna Стефан Бансель.

"Упродовж першого кварталу 2021 року завод у Швейцарії може виробити від 15 млн до 20 млн доз та поставити їх країнам Євросоюзу, а також до Канади, Ізраїлю, Швейцарії та Великої Британії", - заявив Бансель.

Він зазначив, що упродовж року виробництво зростатиме з перспективою виконати замовлення ЄС на постачання 80 млн доз вакцини до кінця листопада. Також компанія може виготовити додаткових 80 млн доз до кінця грудня.

За словами гендиректора Moderna, американські і європейські виробничі спроможності компанії дають змогу виробити 600 млн доз упродовж 2021 року.

Бансель підтвердив, що препарат дорожчий за вакцину компанії Pfizer, вартість якої, за неофіційними даними, 12 євро.

Нагадаємо, 7 січня в компанії Moderna заявили, що її вакцина від ковіду може захищати протягом декількох років. За словами голови компанії, розпад антитіл, створених вакциною у людей, дуже повільно знижується.

Moderna оцінила вартість однієї дози вакцини від коронавірусу, ефективність якої на третій стадії випробування склала 94,5%, у суму від 25 до 37 доларів. Для стабільності вакцини достатньо температури у 2-8 градусів Цельсія, а для зберігання до 6 місяців потрібна температура у -20.

У листопаді компанія Moderna заявила, що на первинному аналізі її вакцина від коронавірусу на 100% захищає від важкого перебігу хворобу.

Учасниками випробувань стали більше 30 000 людей. Після вакцинування ковідом захворіли 196 людей, зокрема 185 тих, хто отримав не препарат, а плацебо. Тобто після препарату інфікувалися тільки 11 осіб.

Важкою формою коронавірусу захворіли 30 осіб і всі вони отримували плацебо. Таким чином, вважають у компанії, ефективність вакцини від важкого стану становить 100%.

Вакцинацію цим препаратом у США розпочали наприкінці грудня, а 6 січня його схвалили до використання у ЄС.