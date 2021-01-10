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Голова Тернопільської ОДА вдруге захворів на коронавірус

Володимир Труш закликав серйозно ставитися до карантинних обмежень.

Голова Тернопільської ОДА вдруге захворів на коронавірус
Володимир Труш
Фото: facebook/Володимир Труш

Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш вдруге захворів на коронавірус.

Про це він написав у Facebook.

"Не думав, що це повториться. Але сьогодні знову отримав позитивний тест на COVID. Тепер у мене точно нема сумнівів, що інфікуватися можна повторно", - заявив Труш.

Він також зазначив, що попередню хворобу переніс важко і закликав усіх серйозно ставитися до карантинних обмежень.

Нагадаємо, 22 серпня 2020-го Володимир Труш вперше захворів на коронавірус. Він перебував вдома на самоізоляції.

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