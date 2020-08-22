Коронавірус виявили в очільника Тернопільської ОДА

В очільника Тернопільської облдержадміністрації Володимира Труша виявили коронавірус. Про це він написав 22 серпня на своїй сторінці у фейсбук.

"Щойно дослідження на COVID-19 показали у мене позитивний результат. Наразі перебуваю на самоізоляції. Лікарі призначили курс медикаментозного лікування. Самопочуття - не найкраще. Вирішувати проблеми області надалі буду дистанційно", - написав Труш.

Він також наголосив, що ситуація із захворюваністю в області складна і попросив мешканців дотримуватись карантину.

За останню добу на Тернопільщині виявили 207 випадків ковіду. За словами голови області, з них - десятки важких хворих, які не можуть дихати самостійно.

Згідно останнього епідемічного зонування у Тернопільській області до жовтої зони віднесено дев'ять адмінодиниць, до помаранчевої - п'ять одиниць, у тому числі Тернопіль.