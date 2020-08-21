​Кількість інфікованих коронавірусом в Україні перевищила 100 тисяч осіб

За добу підтвердили 2 106 нових випадків COVID-19.

Від початку пандемії коронавірусу в Україні лабораторно підтвердили 100 643 випадки коронавірусної недуги. 51 078 пацієнтів одужали, 2 207 померли внаслідок ускладнень COVID-19.

Про це свідчать дані моніторингу поширення коронавірусу Ради національної безпеки та оборони.

За минулу добу, 20 серпня, у країні виявили 2 106 нових випадків COVID-19. Побороти коронавірусну хворобу вдалося 637 пацієнтам, 23 померли.

Найбільшу кількість нових інфікованих коронавірусом виявили в Чернівецькій області - 208. Високі показники добової захворюваності на ковід зафіксовано також у Тернопільській (185), Харківській (184), Івано-Франківській (172), Одеській (170), Львівській (162), Рівненській (147), Закарпатській (109) областях.

У Києві 20 серпня зафіксовано 156 нових випадків ковіду.

За даними МОЗ, станом на ранок 21 серпня коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 3478 випадків;

Волинська область - 4989 випадків;

Дніпропетровська область - 1894 випадки;

Донецька область - 1183 випадки;

Житомирська область - 2695 випадків;

Закарпатська область - 6771 випадок;

Запорізька область - 1234 випадки;

Івано-Франківська область - 7462 випадки;

Кіровоградська область - 751 випадок;

м. Київ - 11328 випадків;

Київська область - 4805 випадків;

Львівська область - 12793 випадки;

Луганська область - 213 випадків;

Миколаївська область - 912 випадків;

Одеська область - 5578 випадків;

Полтавська область - 614 випадки;

Рівненська область - 8238 випадків;

Сумська область - 1124 випадки;

Тернопільська область - 4301 випадок;

Харківська область - 7033 випадки;

Херсонська область - 329 випадків;

Хмельницька область - 1828 випадків;

Чернівецька область - 8505 випадків;

Черкаська область - 1219 випадків;

Чернігівська область - 1366 випадків.

Нагадаємо, 19 серпня в Україні був встановлений новий антирекорд коронавірусу. Кількість нових випадків COVID-19 за добу вперше перевищила 2 тис.