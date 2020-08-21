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​Кількість інфікованих коронавірусом в Україні перевищила 100 тисяч осіб

За добу підтвердили 2 106 нових випадків COVID-19.

Від початку пандемії коронавірусу в Україні лабораторно підтвердили 100 643 випадки коронавірусної недуги. 51 078 пацієнтів одужали, 2 207 померли внаслідок ускладнень COVID-19.

Про це свідчать дані моніторингу поширення коронавірусу Ради національної безпеки та оборони.

За минулу добу, 20 серпня, у країні виявили 2 106 нових випадків COVID-19. Побороти коронавірусну хворобу вдалося 637 пацієнтам, 23 померли.

Найбільшу кількість нових інфікованих коронавірусом виявили в Чернівецькій області - 208. Високі показники добової захворюваності на ковід зафіксовано також у Тернопільській (185), Харківській (184), Івано-Франківській (172), Одеській (170), Львівській (162), Рівненській (147), Закарпатській (109) областях.

У Києві 20 серпня зафіксовано 156 нових випадків ковіду.

За даними МОЗ, станом на ранок 21 серпня коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область - 3478 випадків;
  • Волинська область - 4989 випадків;
  • Дніпропетровська область - 1894 випадки;
  • Донецька область - 1183 випадки;
  • Житомирська область - 2695 випадків;
  • Закарпатська область - 6771 випадок;
  • Запорізька область - 1234 випадки;
  • Івано-Франківська область - 7462 випадки;
  • Кіровоградська область - 751 випадок;
  • м. Київ - 11328 випадків;
  • Київська область - 4805 випадків;
  • Львівська область - 12793 випадки;
  • Луганська область - 213 випадків;
  • Миколаївська область - 912 випадків;
  • Одеська область - 5578 випадків;
  • Полтавська область - 614 випадки;
  • Рівненська область - 8238 випадків;
  • Сумська область - 1124 випадки;
  • Тернопільська область - 4301 випадок;
  • Харківська область - 7033 випадки;
  • Херсонська область - 329 випадків;
  • Хмельницька область - 1828 випадків;
  • Чернівецька область - 8505 випадків;
  • Черкаська область - 1219 випадків;
  • Чернігівська область - 1366 випадків.

Нагадаємо, 19 серпня в Україні був встановлений новий антирекорд коронавірусу. Кількість нових випадків COVID-19 за добу вперше перевищила 2 тис.

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