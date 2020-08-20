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Кількість нових випадків COVID-19 в Україні за добу перевищила 2 тис.

Станом на ранок 20 серпня в Україні - 98537 лабораторно підтверджених випадків захворювання.

Кількість нових випадків COVID-19 в Україні за добу перевищила 2 тис.
Фото: facebook/Юрій Рильчук

В Україні за минулу добу зафіксовано 2134 нові випадки коронавірусу COVID-19, 40 пацієнтів померли.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Станом на ранок 20 серпня в Україні 98537 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2184 летальні, 50441 пацієнт одужав.

Загалом проведено 1 356 698 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужали 704 пацієнти.

Статистика в регіонах:

Вінницька область - 3405 випадків;

Волинська область - 4929 випадків;

Дніпропетровська область - 1873 випадки;

Донецька область - 1156 випадків;

Житомирська область - 2597 випадків;

Закарпатська область - 6662 випадки;

Запорізька область - 1213 випадків;

Івано-Франківська область - 7290 випадків;

Кіровоградська область - 749 випадків;

м. Київ - 11 172 випадки;

Київська область - 4727 випадків;

Львівська область - 12 631 випадок;

Луганська область - 204 випадки;

Миколаївська область - 893 випадки;

Одеська область - 5408 випадків;

Полтавська область - 594 випадки;

Рівненська область - 8091 випадок;

Сумська область - 1078 випадків;

Тернопільська область - 4116 випадків;

Харківська область - 6849 випадків;

Херсонська область - 321 випадок;

Хмельницька область - 1768 випадків;

Чернівецька область - 8297 випадків;

Черкаська область - 1200 випадків;

Чернігівська область - 1314 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, упродовж вівторка, 18 серпня, в Україні лабораторно підтвердили 1967 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу 812 людей одужали від коронавірусної інфекції, 28 пацієнтів померли внаслідок ускладнень COVID-2019.

Станом на ранок 19 серпня в Україні зафіксували 96 403 випадки коронавірусу. 49 737 пацієнтів одужали, 2 144 померли внаслідок ускладнень COVID-2019. Нині хворіють на коронавірус 44 522 осіб.

18 серпня в Китаї видали перший патент на вакцину проти COVID-19. Повідомлялося, що на ринку вона з'явиться у грудні цього року.

Наприкінці липня головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що китайська вакцина в Україні орієнтовно коштуватиме 1 тис. гривень. За його словами, вакцинуватимуть у першу чергу лікарів, співробітників силових структур, людей похилого віку та людей з хронічними захворюваннями. При цьому, згідно даними опитування КМІС, 42% українців не збираються робити щеплення від коронавірусу.

Голова Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреєсус заявив, що аби вакцинувати від коронавірусної інфекції всіх мешканців планети, знадобиться понад 100 мільярдів доларів.

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