В Україні виявили "рекордних" 1967 нових випадків коронавірусу за добу

Упродовж вівторка, 18 серпня, в Україні лабораторно підтвердили 1967 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За минулу добу 812 людей одужали від коронавірусної інфекції, 28 пацієнтів померли внаслідок ускладнень ковід-2019.

Про це свідчать дані моніторингу Ради національної безпеки і оборони.

Станом на ранок 19 серпня в Україні зафіксовано 96 403 випадки коронавірусу. 49 737 пацієнтів одужали, 2 144 померли внаслідок ускладнень ковіду-2019. Нині хворіють на коронавірус 44 522 людей.

Найбільше нових випадків зараження коронавірусом за останню добу зафіксували в Харківській області (247) і Києві (215), а також Львівській (188), Івано-Франківській (163), Чернівецькій (154) і Рівненській (125) областях.Нагадаємо, за 17 серпня в Україні було виявлено 1 616 нових випадків зараження СOVID-19.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 3323 випадки;

Волинська область - 4878 випадків;

Дніпропетровська область - 1816 випадків;

Донецька область - 1122 випадки;

Житомирська область - 2536 випадків;

Закарпатська область - 6552 випадки;

Запорізька область - 1179 випадків;

Івано-Франківська область - 7122 випадки;

Кіровоградська область - 748 випадків;

м. Київ - 10 945 випадків;

Київська область - 4685 випадків;

Львівська область - 12 448 випадків;

Луганська область - 194 випадки;

Миколаївська область - 857 випадків;

Одеська область - 5281 випадок;

Полтавська область - 582 випадки;

Рівненська область - 7953 випадки;

Сумська область - 1023 випадки;

Тернопільська область - 4001 випадок;

Харківська область - 6607 випадків;

Херсонська область - 312 випадків;

Хмельницька область - 1678 випадків;

Чернівецька область - 8108 випадків;

Черкаська область - 1175 випадків;

Чернігівська область - 1278 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Попередній антирекорд за кількістю хворих - 1847 за добу - був зафіксований в Україні 15 серпня.