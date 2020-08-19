В Україні виявили "рекордних" 1967 нових випадків коронавірусу за добу

Упродовж вівторка, 18 серпня, в Україні лабораторно підтвердили 1967 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За минулу добу 812 людей одужали від коронавірусної інфекції, 28 пацієнтів померли внаслідок ускладнень ковід-2019.
Про це свідчать дані моніторингу Ради національної безпеки і оборони.
Станом на ранок 19 серпня в Україні зафіксовано 96 403 випадки коронавірусу. 49 737 пацієнтів одужали, 2 144 померли внаслідок ускладнень ковіду-2019. Нині хворіють на коронавірус 44 522 людей.
Найбільше нових випадків зараження коронавірусом за останню добу зафіксували в Харківській області (247) і Києві (215), а також Львівській (188), Івано-Франківській (163), Чернівецькій (154) і Рівненській (125) областях.Нагадаємо, за 17 серпня в Україні було виявлено 1 616 нових випадків зараження СOVID-19.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область - 3323 випадки;
- Волинська область - 4878 випадків;
- Дніпропетровська область - 1816 випадків;
- Донецька область - 1122 випадки;
- Житомирська область - 2536 випадків;
- Закарпатська область - 6552 випадки;
- Запорізька область - 1179 випадків;
- Івано-Франківська область - 7122 випадки;
- Кіровоградська область - 748 випадків;
- м. Київ - 10 945 випадків;
- Київська область - 4685 випадків;
- Львівська область - 12 448 випадків;
- Луганська область - 194 випадки;
- Миколаївська область - 857 випадків;
- Одеська область - 5281 випадок;
- Полтавська область - 582 випадки;
- Рівненська область - 7953 випадки;
- Сумська область - 1023 випадки;
- Тернопільська область - 4001 випадок;
- Харківська область - 6607 випадків;
- Херсонська область - 312 випадків;
- Хмельницька область - 1678 випадків;
- Чернівецька область - 8108 випадків;
- Черкаська область - 1175 випадків;
- Чернігівська область - 1278 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Попередній антирекорд за кількістю хворих - 1847 за добу - був зафіксований в Україні 15 серпня.