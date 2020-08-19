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В Україні виявили "рекордних" 1967 нових випадків коронавірусу за добу

812 людей одужали, 28 пацієнтів померли.

Упродовж вівторка, 18 серпня, в Україні лабораторно підтвердили 1967 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За минулу добу 812 людей одужали від коронавірусної інфекції, 28 пацієнтів померли внаслідок ускладнень ковід-2019.

Про це свідчать дані моніторингу Ради національної безпеки і оборони.

Станом на ранок 19 серпня в Україні зафіксовано 96 403 випадки коронавірусу. 49 737 пацієнтів одужали, 2 144 померли внаслідок ускладнень ковіду-2019. Нині хворіють на коронавірус 44 522 людей.

Найбільше нових випадків зараження коронавірусом за останню добу зафіксували в Харківській області (247) і Києві (215), а також Львівській (188), Івано-Франківській (163), Чернівецькій (154) і Рівненській (125) областях.Нагадаємо, за 17 серпня в Україні було виявлено 1 616 нових випадків зараження СOVID-19.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область - 3323 випадки;
  • Волинська область - 4878 випадків;
  • Дніпропетровська область - 1816 випадків;
  • Донецька область - 1122 випадки;
  • Житомирська область - 2536 випадків;
  • Закарпатська область - 6552 випадки;
  • Запорізька область - 1179 випадків;
  • Івано-Франківська область - 7122 випадки;
  • Кіровоградська область - 748 випадків;
  • м. Київ - 10 945 випадків;
  • Київська область - 4685 випадків;
  • Львівська область - 12 448 випадків;
  • Луганська область - 194 випадки;
  • Миколаївська область - 857 випадків;
  • Одеська область - 5281 випадок;
  • Полтавська область - 582 випадки;
  • Рівненська область - 7953 випадки;
  • Сумська область - 1023 випадки;
  • Тернопільська область - 4001 випадок;
  • Харківська область - 6607 випадків;
  • Херсонська область - 312 випадків;
  • Хмельницька область - 1678 випадків;
  • Чернівецька область - 8108 випадків;
  • Черкаська область - 1175 випадків;
  • Чернігівська область - 1278 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Попередній антирекорд за кількістю хворих - 1847 за добу - був зафіксований в Україні 15 серпня.

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