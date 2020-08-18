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Кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 88 людей за минулу добу, 75 киян одужали

Одна людина померла.

Кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 88 людей за минулу добу, 75 киян одужали
Фото: kyivcity.gov.ua

Кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася за минулу добу на 88 людей. Одна людина померла. Усього коронавірус забрав життя 155 киян. Про це повідомив на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

На сьогодні в столиці вже 10730 підтверджених випадки COVID-19.

Захворіли 47 жінок віком від 18 до 70 років, 2 дівчинки – 11 і 14 років і 34 чоловіка віком від 20 до 79 рокiв і 5 хлопчиків від 5 до 17 років. Захворіли, зокрема, і четверо медиків.

Госпіталізували вісьмох пацієнтів. Решта - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали минулої доби 75 киян. Усього коронавірус подолали 3455 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Дарницькому районі -17, у Голосіївському -13, у Святошинському та Дніпровському районах - по 11 випадків.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу було виявлено 1 616 нових випадків зараження СOVID-19.

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